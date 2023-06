Si è svolto nel pomeriggio di ieri, nella chiesa di Santa Maria Delle Grazie di Melito di Napoli, il funerale di Maria Brigida Pisacane. Tantissimi i presenti, che hanno voluto salutare per l’ultima volta la giovane mamma uccisa dal suocero Raffaele Cammisa giovedì scorso a Sant’Antimo.

Ieri, mentre l’Italia intera si è fermata per l’ultimo saluto all’ex premier Silvio Berlusconi, il cui funerale si è tenuto al Duomo di Milano, le piccole comunità di Sant’Antimo e Melito di Napoli affrontavano il dolore dell’ultimo addio a Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane.

I due cognati, sposati con i fratelli Caiazzo, sono stati strappati alla vita alle prime ore del mattino di giovedì scorso, dalla furia omicida del loro suocero Raffaele.

L’uomo, un 44enne di Caserta, ha pianificato il suo piano che prevedeva l’uccisione del suo genero e della sua nuora, poiché convinto che i due avessero una relazione tra loro alle spalle dei rispettivi coniugi, ossia i figli del killer.

In pochi minuti l’uomo ha prima freddato Luigi Cammisa, 29 anni, marito della figlia Anna. E poi si è diretto a casa di suo figlio Alfredo, sparando 5 colpi a Maria Brigida.

Il funerale di Maria Brigida Pesacane

Caiazzo è attualmente rinchiuso nel carcere napoletano di Poggioreale per i reati di duplice omicidio aggravato e di usi e detenzione di arma irregolare.

Nella giornata di ieri, intanto, si sono tenuti i funerali delle due vittime. Particolarmente toccante quello di Maria Brigida, celebrato nel pomeriggio nella chiesa della Madonna delle Grazie a Melito di Napoli, paese originario della giovane.

Tantissimi i presenti in chiesa. Alcuni amici hanno indossato una maglietta con una foto di Brigida sul fronte e la scritta “Giustizia” sul retro.

Struggente poi l’omelia pronunciata da Don Italo, che come tutti non riesce a spiegarsi come sia possibile, per un uomo, compiere un gesto così insensato.

Ormai adesso lei è nelle mani del Signore. Purtroppo non posso farla risorgere, posso solo dire che vive in quel regno dove non c’è violenza, né sofferenza, né cattiveria. C’è soltanto pace che forse lei voleva, che tutti vogliamo. Ai parenti possiamo soltanto dire che stasera tornerete a casa, sarete soli col vostro dolore. Solo Dio può entrare nel vostro cuore.

Un pensiero da parte del parroco ai due bimbi di Maria Brigida, che a soli 2 e 4 anni hanno perso la loro mamma, la loro guida per la vita, assistendo tra l’altro al suo femminicidio.