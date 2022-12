Il mondo del cinema e del teatro sono a lutto per la scomparsa, all'età di 77 anni, dell'attrice napoletana Maria Del Monte

Nella giornata di ieri, il mondo del cinema e del teatro hanno appreso con enorme tristezza la notizia della scomparsa di una grande attrice e cantante napoletana. Maria Del Monte aveva 77 anni e aveva recitato insieme a Vincenzo Salemme, Alessandro Siani e altri grandi napoletani della recitazione.

Giorni difficili per il mondo dello spettacolo italiano. Due giorni fa un lutto molto grave ha colpito il mondo della musica, con la scomparsa di Mauro Sabbione.

Il tastierista e compositore genovese aveva 65 anni e se ne è andato dopo aver lottato per circa un anno con un brutto male. Aveva suonato le tastiere nei Matia Bazar e anche nei Litfiba.

Ieri, invece, ad andarsene è stata una grande del teatro, del cinema e della recitazione in generale, Maria Del Monte. A darne il triste annuncio è arrivato un post sulla pagina Facebook “C’era una volta la galleria“, in cui un utente ha scritto:

Carissimi amici, purtroppo devo comunicarvi una triste notizia che non avrei mai voluto darvi. Poco fa è venuta a mancare la carissima amica, attrice di rilievo amata e stimatissima da tutti noi, Maria Del Monte. A nome mio e di tutti voi le più sentite condoglianze al marito Carmine Esposito e al figlio Massimo. R.I.P. Che il Signore ti abbia in Gloria.

Chi era Maria Del Monte

Nata a Napoli nel 1945, Maria Del Monte ha esordito nel mondo attoriale da giovanissima ed ha collezionato, nel corso della sua carriera, una miriade di ruoli e collaborazioni di rilievo.

Caratterista di opere per lo più napoletane, ha lavorato insieme a grandi come Mario Merola, Nunzio Gallo, Sal Da Vinci e altri. Al teatro ha recitato per Carlo Buccirosso, nell’adattamento delle opere, tra gli altri, di Eduardo e Peppino De Filippo.

Più recentemente è apparsa nei film Troppo Napoletano e Si Accettano Miracolo con Alessandro Siani, L’Amore del Cuore e Amico a Prima Vista con Vincenzo Salemme e Babbo Natale non viene dal Nord con Maurizio Casagrande.

Nel 2001, per la sua interpretazione nel film Aitanic di Nino D’Angelo, altro grande personaggio napoletano, ha ricevuto anche una candidatura per il David di Donatello.