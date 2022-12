Lutto gravissimo nel mondo della musica italiana, che nella giornata di ieri ha appreso con enorme dispiacere della scomparsa di Mauro Sabbione. Il genovese, tastierista e compositore tra i più apprezzati in Italia, si è spento all’età di 65 dopo aver lottato per circa un anno contro un brutto male che alla fine lo ha sconfitto.

Lo scorso 18 dicembre la musica britannica ha dovuto dire addio ad uno dei tastieristi più talentuosi degli ultimi decenni. Martin Duffy aveva solo 55 anni e, secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, pare sia deceduto per una lesione cerebrale riportata a seguito di una brutta caduta in casa.

Duffy ha suonato, nell’arco della sua carriera, con alcune delle band pop più importanti della Gran Bretagna come i Felt, i The Primal Scream e i The Charlatans.

Pochi giorni e un altro tastierista, questa volta italiano se ne è andato per sempre. Si tratta di Mauro Sabbione ed ha suonato per i Matia Bazar e per i Litfiba.

Il compositore aveva solo 65 anni e si è spento dopo ver lottato per circa un anno con un brutto male che alla fine non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Simona e due figlie, Zoe e Morgana, avute da una precedente relazione.

Vita e carriera di Mauro Sabbione

Sabbione era nato a Genova il 17 aprile del 1957 e fin da bambino si è avvicinato alla musica. Successivamente si è diplomato al Conservatorio Paganini della sua città e si è specializzato nelle tastiere e nella composizione.

Il suo primo album, pubblicato da indipendente, è datato 1978 ed è stato inciso con il gruppo da lui fondato dei Sample & Hold.

Poi, dall’aprile del 1981 all’aprile del 1984 è stato il tastierista dei Matia Bazar, band storica italiana, con la quale ha partecipato anche all’edizione del 1983 del Festival di Sanremo, con il brano Vacanze Romane che vinse il premio della critica.

Parallelamente ai dischi pubblicati con i Matia Bazar, Mauro Sabbione ha scritto musica e suonato anche per un altra delle grandi band pop italiane, i Litfiba. Con loro ha dato vita agli album El Diablo, Live on Line e Insidia.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.