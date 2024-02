Sono tutti sconvolti ed addolorati per la scomparsa improvvisa e straziante di Maria Letizia, la giovane studentessa 20enne, deceduta nella giornata di ieri, in seguito ad un incidente stradale. Stava tornando a Campobasso, dove studiava, dopo aver passato del tempo con il suo fidanzato.

I genitori, la sorella, le amiche in quei minuti hanno provato a contattarla invano, ma alla fine sono venuti a conoscenza della straziante perdita. Per lei i tentativi dei medici di tenerla in vita, sono risultati essere del tutto vani.

I fatti sono avvenuti intorno alle 17, di martedì 20 febbraio. Precisamente lungo la strada statale 17, che si trova nella zona di Volturino, in direzione Campobasso. In realtà lei era della zona di Benevento, ma si era trasferita per studiare, frequentava la facoltà di Scienze della Formazione. In quella giornata era andata a passare del tempo con il suo fidanzato.

Successivamente, è salita a bordo della sua Citroen C3 e stava tornando a casa. Però, è proprio all’improvviso, che è avvenuto l’impensabile. Non è ancora chiaro come è successo, ma l’auto della ragazza ed una Golf, guidata da un uomo di 59 anni, si sono scontrate frontalmente.

Il decesso della 20enne Maria Letizia: le telefonate della sua famiglia

Le macchine sono andate entrambe distrutte. I passanti hanno presto chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. La ragazza era rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, per riuscire a liberarla.

Tuttavia, quando l’hanno affidata alle cure dei sanitari, per Maria Letizia non hanno potuto fare nulla. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. L’altro uomo ora si trova ricoverato in ospedale, anche lui è in condizioni molto gravi.

Da quello che scrive un quotidiano locale, i genitori, la sorella e gli amici della giovane, in quei minuti hanno provato a contattarla, ma non hanno mai ricevuto una risposta. Solo diverse ore dopo sono venuti a conoscenza della straziante notizia. Al momento sono tutti sconvolti e sotto shock, dalla prematura perdita. Gli agenti di Polizia, nel frattempo stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.