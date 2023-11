Maria Rosa Troisi uccisa in casa dal marito Marco Aiello: era incinta al quarto mese

Era incinta al quarto mese, questo è ciò che è emerso dopo gli esami svolti sul corpo di Maria Rosa Troisi, la giovane madre di 37 anni che ha perso la vita per mano del marito. Marco Aiello era ossessionato dal fatto che lei potesse avere una relazione parallela.

La situazione per i due era in crisi già da diverse settimane, ma nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbe potuta concludere con un delitto. La donna ha lasciato 2 figli di 6 ed 11 anni.

I fatti sono avvenuti nella mattina dello scorso 20 settembre. Precisamente nella villetta in cui viveva la famiglia, a Battipaglia, che si trova nella provincia di Salerno.

Marco Aiello suo coetaneo, era un idraulico molto conosciuto in zona. Tutti lo hanno descritto come una persona tranquilla e riservata. Senza mai sapere cosa accadeva davvero dentro la loro abitazione.

L’uomo infatti era ossessionato dalla gelosia nei confronti della moglie. Era convinto che in realtà avesse un’altra relazione. Per questo era arrivato anche al punto di mettere dei registratori in casa.

Alla fine dell’estate la loro relazione era arrivata al culmine. Tra loro c’erano tanti litigi e la crisi era dovuta proprio da questo suo atteggiamento possessivo nei confronti della moglie.

Il delitto di Maria Rosa Troisi e l’esito dell’autopsia

Quella mattina del 20 settembre, Marco Aiello ha portato entrambi i suoi figli a casa dei genitori. Abitano a pochi metri di distanza da loro. Una volta entrato in casa tra i due scoppia un litigio molto acceso.

Infatti, i vicini hanno detto di aver sentito le urla. Successivamente prende un coltello e mette fine alla sua vita con un fendente nella gola. Poco dopo chiama i Carabinieri e dice loro che aveva bisogno di aiuto perché sua moglie lo stava per aggredire.

Dall’autopsia e dagli accertamenti richiesti dal medico legale, è emerso che in realtà Maria Rosa era incinta al quarto mese. Non è ancora chiaro se Marco Aiello ne era al corrente. L’uomo dopo l’arresto, ha anche cercato di togliersi la vita, ma ora sta bene. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.