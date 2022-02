Nonna Margherita annuncia sui social una bella notizia che riguarda la nipote, ancora ricoverata in ospedale. Mariagrazia Imperatrice è fuori dalla terapia intensiva. I medici l’hanno trasferita nel reparto di cardiologia, dove si trovava già prima di finire purtroppo in terapia intensiva. Quali sono le sue condizioni di salute?

Le condizioni dell’influencer napoletana ricoverata a Londra a causa di problemi cardiaci sono in miglioramento. I suoi follower erano in ansia per la sua salute, ma per fortuna ci pensa sua nonna ad aggiornare attraverso i social sull’evolversi delle condizioni della nipote.

Mariagrazia Imperatrice ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale St Thomas’ Hospital della capitale inglese e ora si trova nella stessa struttura sanitaria ma ricoverata presso il reparto di Cardiologia. Nonna Margherita, anche lei seguitissima sui social, ha dato a tutti quanti la bella notizia.

Condividendo un video che ritrae insieme nonna e nipote, l’anziana donna ha voluto aggiornare su Instagram e Facebook tutti i fan di Mariagrazia Imperatrice:

Una bella notizia, Maria è passata dalla terapia intensiva alla cardiologia.

Poi la donna ha aggiunto un pensiero per la nipote, sperando che la situazione possa presto tornare come era prima e la ragazza possa tornare a casa:

Spero che queste domeniche torneranno: io e te, il cibo e tante risate.

Mariagrazia Imperatrice fuori dalla terapia intensiva, le condizioni di salute migliorano

Nonna Margherita, star dei social, ha voluto tranquillizzare i follower sulle condizioni della nipote Mariagrazia, che vive e lavora a Londra, ricoverata al St Thomas dall’11 febbraio, per problemi cardiaci la cui natura non è stata però mai rivelata. La ragazza ha anche scherzato in ospedale nel giorno di San Valentino.

I follower hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla donna ricoverata a Londra, ringraziando Nonna Margherita per aver dato ogni giorno aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Si trovava in terapia intensiva dal 18 febbraio, dopo essere peggiorata. Ma adesso le cose sembrano andare meglio.