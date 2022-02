Una donna anziana di 85 anni è morta sulla tomba del marito. La tragedia è avvenuta a Treviglio, in provincia di Bergamo, nel giorno di San Valentino. Il decesso della vittima è avvenuto a causa di un infarto che l’ha colpita all’improvviso. Tuttavia, inutile è stato l’intervento dei soccorritori. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Protagonista di questa triste storia è Erminia Dossi la quale è morta sul colpo mentre faceva visita alla tomba del marito nel cimitero. Originaria di Fara D’Adda, l’anziana si era trasferita a Treviglio a seguito del decesso del marito, avvenuto circa 40 anni fa.

Erminia Dossi, da circa 40 anni, si recava quotidianamente al cimitero per portare un fiore sulla tomba di suo marito, Giacomo Bonacina. I due erano sposati da molto tempo e dal loro matrimonio sono nati sette figli. L’85enne non ha interrotto le visite al marito defunto neanche nella giornata del 14 febbraio 2022 in cui ricorreva San Valentino.

Tuttavia, proprio in questa giornata particolare Erminia è stata ritrovata senza vita sulla tomba di suo marito defunto mentre stava facendo visita a quest’ultimo. Sul posto della tragedia sono intervenuti tempestivamente i soccorritori dell’Azienda regionale emergenza urgenza a bordo di un’autoambulanza e un’automedica.

Tuttavia, inutili sono stati i tentativi di mantenere in vita la donna da parte del 118 il quale è intervenuto all’incirca verso le 13:00 nel camposanto in via Abate Crippa. A collaborare è stata anche una pattuglia del locale commissariato di polizia la quale ha elaborato una ricostruzione delle dinamiche dell’accaduto.

Dramma a Treviglio: la storia d’amore tra Erminia e Giacomo

La storia d’amore tra Erminia Dossi e Giacomo Bonacina era molto forte. Malgrado la prematura scomparsa del marito, l’85enne è stata sempre legata a quest’ultimo. Per 40 anni, la donna ogni giorno si recava presso il cimitero per fargli e portare un fiore sulla sua tomba.