Marialuisa Pavanello non ce l’ha fatta, ha perso la sua battaglia contro il tumore. Ieri, sulla sua bacheca social è apparso il suo ultimo straziante messaggio di addio, pubblicato dall’amato marito Maurizio Francescon.

Ha combattuto in silenzio, tenendo nascosta a molti la sua malattia. Con il suo ultimo messaggio, Marialuisa Pavanello ha commosso tutti coloro che l’amavano e che continueranno a farlo per sempre. Ha scelto di combattere nella privacy perché aveva un solo obiettivo. Una guerriera che non voleva essere guardata in modo diverso e che voleva godersi gli ultimi anni di vita insieme alla sua amata famiglia.

Se state leggendo questo post significa che io non ci sono più. Infatti ho incaricato Maurizio di pubblicarlo nel mio profilo quando fossi diventata “terra da pipe” o meglio “cenere”, dato che ho chiesto di farmi cremare. Che dire: la vita è bella, corta ma tanto bella e va vissuta in ogni suo momento, quelli felici e quelli meno, prendendoci tutto quello che ci può essere dato. Anche in questi ultimi 5 anni, pur tra mille difficoltà, ho voluto viverli appieno e gustarmeli fino in fondo. Ho evitato ,fino a quando è stato possibile,di far sapere che avevo un tumore in metastasi, non sopporto coloro che amorevolmente guardano gli altri ammalati e dicono “poverini”. LA VITA È BELLA E SI PUÒ ESSERE FELICI ANCHE SE SI CONVIVE CON UN TUMORE.

Marialuisa ha poi voluto ringraziare tutta la squadra medica che l’ha aiutata a guadagnare più tempo possibile da vivere con i suoi cari. Ha sottolineato come oggi, grazie ai grandi passi fatti dalla medicina, sia possibile allungare la propria vita il più possibile. Se quel tumore fosse arrivato 10 anni fa, probabilmente sarebbe stata sconfitta nel giro di poche settimane. Ma lei ha avuto fiducia nei dottori e grazie a loro è riuscita a vivere ogni istante con il sorriso, nonostante la consapevolezza di quanto le fosse capitato. La donna ha poi voluto salutare tutti coloro che l’hanno conosciuta, con la speranza di essere riuscita a lasciare un bel ricordo nei loro cuori: