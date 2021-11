Lutto a Mariano, dopo una lunga settimana di agonia la bambina di 18 mesi si è spenta per sempre

Non ce l’ha fatta la bambina di appena 18 mesi che una settimana fa ha avuto un malore improvviso. Purtroppo si è spenta dopo sette lunghi giorni di agonia, dopo il suo ricovero in ospedale. A nulla sono serviti i tentativi dei medici, che hanno sperato di poterla aiutare.

Una notizia straziante, che si è diffusa molto velocemente nella comunità. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi genitori, colpiti dal lutto terribile ed improvviso.

Il dramma di questa famiglia che vive a Mariano, in provincia di Como, è iniziato lo scorso venerdì 19 novembre. Era una giornata come le altre per loro.

Ad un certo punto intorno alle 17, la mamma si è resa conto che la piccola era nella sua culla e non respirava più. La donna ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Vista la gravità della vicenda i soccorritori hanno deciso di far atterrare anche l’elisoccorso. I sanitari dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. La situazione è apparsa critica sin da subito, ma il desiderio dello staff ospedaliero era solo quello di salvarla.

I medici per una lunga settimana hanno fatto di tutto. In questi giorni hanno notato un piccolo miglioramento ed infatti, erano ancora positivi.

Il tragico decesso della bambina di 18 mesi colpita dal malore

Tuttavia, dopo sette lunghi giorni di agonia, nella giornata di giovedì 25 novembre il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I dottori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la sua morte sia avvenuta a causa di rigurgito, che ha provocato un malore.

L’intera comunità di Mariano ora è in lutto per questa tragica ed improvvisa perdita. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi genitori, colpiti dall’improvvisa perdita. Non è ancora chiaro se sul corpo della piccola sarà disposta o meno l’autopsia.