Tragedia a Palinuro, bimba di 5 anni ha perso la vita dopo essere precipitata in mare: era in vacanza con i genitori

Un episodio drammatico è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 22 maggio, in Cilento, in provincia di Salerno. Una bimba di 5 anni, che era in vacanza con i suoi genitori, ha perso la vita dopo esser precipitata in mare. Tutti i tentativi dei sanitari per rianimarla si sono rivelati vani.

Una vicenda tragica che ha scosso moltissime persone, ma soprattutto quelli che hanno assistito alla scena. La tragedia si è consumata davanti agli occhi della mamma e del papà che non hanno potuto far nulla per salvarla.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nel pomeriggio di sabato 22 maggio. Precisamente a Palinuro, nel Cilento, in provincia di Salerno.

La piccola era con i suoi genitori ed erano in vacanza dalla Germania. Il loro scopo era quello di passare un weekend all’insegna del relax e della spensieratezza.

In quei minuti stavano percorrendo un percorso di trekking, nei pressi del porto di Palinuro. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire delle forze dell’ordine, la bimba è scivolata ed è finita in mare. È precipitata per un’altezza di circa 30 metri.

I genitori vista la gravità della vicenda, hanno lanciato in fretta l’allarme. Per questo la Guardia Costiera è subito intervenuta per aiutare la famiglia e la piccola in grave difficoltà.

Il dramma della bimba di 5 anni precipitata in mare

Gli agenti sono riusciti a recuperare la bambina in pochi minuti. Però, nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti i medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le forze dell’ordine al momento stanno indagando su questo tragico episodio, che ha scosso moltissime persone. Tuttavia, da ciò che è emerso, il tutto sembra essere stato una tragica fatalità.

I genitori volevano solo passare un weekend in relax. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che si sarebbe trasformato in una tragedia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.