In provincia di Enna un terremoto ha svegliato la popolazione locale. Fortunatamente, non si contano feriti

Ancora una volta un terremoto scuote la Sicilia. Difatti, il movimento tellurico ha avuto il suo epicentro in provincia di Enna, precisamente a Troina, Comune di circa 9 mila anime situato nella parte centrorientale dell’Isola.

Sicilia: terremoto sveglia intera popolazione ennese

Dunque, pure nel corso della notte tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre 2020 un nuovo fenomeno sismico ha scocco la Sicilia intera. L’accaduto è stato forte a sufficienza da svegliare l’intera popolazione ennese. A riportarlo ci ha pensato pure l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) che, come sempre, ha fornito tutti i dati a riguardo sul proprio sito e sui social network.

Nessun ferito né danni agli edifici

Il terremoto ha, per l’esattezza, avuto, a 9 km da Troina, un’intensità di 3.4 della Scala Richter. Stando alle ricostruzioni finora effettuate avrebbe scosso la provincia di Enna intorno alle ore 03.06 di notte.

Per l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (Ingv) le coordinate sono state 37.86 di latitudine, 14.59 di longitudine, ad una profondità di 38 km. Fortunatamente, in seguito all’episodio, non ci sono soggetti feriti o comunque si sono riportati danni agli edifici della zona.

Natura inquieta

Ad ogni modo, il brutto spavento rimane, visti i precedenti. La terra in Sicilia non la vuole infatti smettere di tremare, con l’ennesimo terremoto che ha colpito nel pieno della notte, quando la maggior delle persone dormiva. Analogamente a quanto già accaduto negli scorsi mesi, la grande isola italiana mostra una natura inquieta.

Sicilia: venti eventi sismici in un anno

Nel corso del 2020 un netto aumento di scosse lo si è registrato nel territorio isolano, con un’intensità piuttosto alta. In totale oltre 20 gli eventi sismici, l’ultimo dei quali a Troina, in provincia di Enna. Alla pari del passato, pure tale circostanza ha segnalato un’intensità superiore al 3.0 di magnitudo. Tutti ne sono comunque usciti illesi.