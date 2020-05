Marino, esplosione in un palazzo, 4 persone sotto le macerie, tra cui una bambina Marino, esplosione in una palazzina, i Vigili del Fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme

Una vicenda terribile è avvenuta poco prima delle venti di oggi, lunedì quattro maggio. A causa di una fuga di gas, c'è stata un'esplosione in una palazzina di tre piani. Ci sono dei feriti e tra questi anche una bambina. È intrappolata sotto le macerie. I Vigili del Fuoco stanno lavorando. Un evento drammatico, che ha sconvolto moltissime persone, tra cui i vicini, che hanno sentito tutto ciò che è accaduto in quei secondi. In base alle informazioni emerse, l'incendio è scoppiato in via Gian Giacomo Carissimi, nel comune di Marino, in provincia di Roma. L'allarme è stato mandato poco prima delle venti, di oggi. Sul posto, ora stanno lavorando i Vigili del Fuoco, che oltre a spegnere le fiamme, con l'aiuto dei cani cinofili, stanno cercando di riuscire a salvare tutte e quattro le persone che sono intrappolate sotto le macerie, a causa del crollo. Secondo i primi accertamenti, il tutto è iniziato a causa di una fuga di gas, che ha fatto scoppiare l'incendio e subito dopo l'esplosione. Sul posto è in atto un grande dispiegamento dei soccorsi, con le squadre di Marino, 15a, gli Usar ed i Saf, i cinofili, la 1b, la 1c ed il Crrc. Stanno cercando di fare il possibile, affinché tutti quelli rimasti sotto le macerie, non perdano la vita. Tra i feriti, c'è anche una bimba, ma non sono state ancora rese note le sue condizioni di salute, sembrerebbe che è anche lei sotto le macerie. I pompieri stanno cercando di spegnere le fiamme, con l'ausilio anche di un'autobotte ed un'autoscala. Sul luogo dell'incidente, sono arrivate anche diverse ambulanze, che sono pronte per soccorrere le persone ed a trasportarle d'urgenza in ospedale ed anche i carabinieri del comune. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.