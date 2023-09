Si chiama Marisa Leo l’ultima donna vittima di un ennesimo delitto per mano del suo ex, che ormai da anni la stava perseguitando. Le aveva chiesto un ultimo appuntamento per chiarire, ma soprattutto per capire come gestire la loro bambina di 4 anni.

In tanti sono rimasti sconvolti ed addolorati per quello che è successo alla 39enne, molto conosciuta nella provincia di Trapani, per il suo lavoro.

Marisa Leo aveva 39 anni ed una bambina di 4 anni. Si era lasciata con il compagno Angelo Reina, ma tra loro i rapporti erano davvero molto tesi. Questo perché lui non riusciva ad accettare la fine della relazione.

La donna nel 2020 ha anche deciso di denunciarlo, ma tutte le sue richieste d’aiuto non sono riuscite ad evitare il peggio. Questo perché nella serata di mercoledì 6 settembre, l’uomo le ha chiesto un appuntamento.

Le ha detto che voleva chiarire, ma voleva anche chiarire la situazione per gestire la custodia della loro bambina. Tuttavia, il 42enne si è presentato sul posto con un’arma da fuoco.

Non è chiaro se tra i due c’è stata una discussione o se l’uomo ha tirato subito fuori il fucile. L’unica cosa certa è che la donna ha perso la vita a causa di circa tre colpi, che non le hanno lasciato scampo.

Il delitto di Marisa Leo ed il gesto estremo dell’ex

Angelo Reina poco dopo aver commesso il delitto si è recato nel comune di Castellammare del Golfo ed ha deciso di compiere il gesto estremo, con l’arma usata per togliere la vita alla ex. Quando lo hanno trovato era nella sua auto, ormai deceduto.

Marisa Leo era originaria del comune di Salemi, ma viveva a Marsala, nella provincia di Trapani. Era conosciuta perché era la responsabile marketing e comunicazione di un’azienda chiamata Colomba Bianca.

Era una grande appassionata di vini e di conseguenza, era molto conosciuta. La sua improvvisa e straziante scomparsa ha gettato a dolore e sconforto per tutti quelli che l’hanno conosciuta. Infatti sono tanti i messaggi che stanno pubblicando per lei sui social.