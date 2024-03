Una notizia straziante che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Marito e moglie sono stati trovati senza vita su una spiaggia dei Caraibi. I due pensionati erano partiti per una vacanza. Volevano trascorrere alcuni giorni in relax, ma invece tutto si è trasformato in un dramma che non sarà mai dimenticato da coloro che li conoscevano e li amavano.

Si era inizialmente parlato di un giallo senza spiegazioni, ma poche ore fa ulteriori dettagli sono stati diffusi dal Daily Mail. La moglie, Rosaline Foster, sarebbe deceduta per annegamento. L’ipotesi è che si sia tuffata in acqua nel tentativo di salvare suo marito, David John Foster, che invece sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre faceva il bagno in mare.

Non è ancora chiaro come l’allarme sia arrivato ai soccorritori, le forze dell’ordine sono giunte sul posto e hanno trovato il corpo del marito, ormai privo di vita, sulla spiaggia. La moglie era invece in fin di vita ed è stata trasportata con urgenza all’ospedale Princess Royal Hospital. I medici hanno dichiarato il decesso pochi minuti dopo il suo arrivo.

La polizia ha aperto un fascicolo d’indagine sul decesso di marito e moglie

La polizia del posto ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire gli ultimi istanti di vita di marito e moglie. È stato accertato, per il momento, che i due si trovavano in vacanza con la famiglia sull’isola di Carriacou. Lo scorso sabato, 9 marzo, si erano recati da soli in spiaggia. Avevano scelto la meta proprio per quel bellissimo mare dall’acqua cristallina. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quella vacanza si sarebbe trasformata in un doloroso dramma. Uno degli agenti ha dichiarato:

I fatti di base sembrano suggerire che l’uomo potrebbe aver avuto un attacco di cuore e che la signora potrebbe essere andata in suo aiuto, annegando poco dopo. Saranno soltanto i risultati dell’autopsia a confermare l’ipotesi.

Sarà quindi l’esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni sui due corpi, a far luce su quanto accaduto.

