Marito sussurra qualcosa alla moglie prima del parto: un’ora dopo è papà single di quattro gemelli

C’è una storia che ha commosso tutti quanti, una tragedia che fa venire le lacrime agli occhi. Il marito sussurra qualcosa alla moglie prima del parto, cinque semplici parole. Non sa che quelle saranno le ultime che potrà dire alla sua compagna di vita. Un’ora dopo, infatti, è il papà single di quattro gemelli, un uomo rimasto vedovo a prendersi cura della numerosa famiglia.

Carlos Morales è un uomo che vive a Phoenix, in Arizona. Era al settimo cielo, perché la moglie Erica era in dolce attesa. Mai si sarebbe aspettato di perdere la donna della sua vita, proprio durante l’emozionante nascita dei suoi quattro gemelli.

Carlos ed Erica era una coppia perfetta. Fidanzati dal 2006, dopo essersi conosciuti in una discoteca di Scottsdale, in Arizona, i due si sono sposati e poi hanno deciso di allargare la famiglia: lui non parlava inglese, lei non parlava spagnolo. Ma per capirsi hanno entrambi preso lezioni.

Dopo un aborto spontaneo e un trattamento per la fertilità, Erica è rimasta incinta. Una gravidanza gemellare, non di due bambini, però. Lei era in dolce attesa di quattro bambini. Carlos ed Erica hanno iniziato a prepararsi a diventare genitori di quattro bambini.

Erica ha sofferto molto durante la gravidanza, visto che in grembo aveva quattro figli nel suo grembo. La donna ha dovuto essere ricoverato in ospedale per la pressione alta. I medici hanno deciso di far nascere subito i bambini. La coppia ha iniziato a scattarsi delle foto.

Marito sussurra qualcosa alla moglie prima di partorire e di perderla per sempre

Portiamo fuori questi bambini.

Queste le ultime parole che l’uomo ha detto alla moglie prima di accogliere quattro gemelli, tre femmine e un maschio. I medici hanno sottoposto la donna a un taglio cesareo. Purtroppo a causa di una grave perdita di sangue e liquidi, la donna è deceduta improvvisamente.

L’uomo è rimasto vedovo, dovendo occuparsi di quattro gemelli. Gemelli che ha chiamato Carlos Jr, Paisley, Tracey ed Erica, in onore della donna scomparsa.