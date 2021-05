I medici non hanno potuto far altro per lui

Terribile incidente a Martellago, in provincia di Venezia, in Veneto. Ha soli 3 anni il bimbo ferito dal tagliaerba. Purtroppo a causa delle ferite e delle lesioni subite il piccolo ha perso le dita del piede. Il bambino è subito stato soccorso e i medici hanno tentato il tutto per tutto, ma purtroppo ha perso parte del piede rimasto incastrato nello strumento per tagliare l’erba.

Fonte Pixabay

L’incidente ha avuto luogo domenica 23 maggio 2021. Il bambino si trovava nella sua casa di Martellago, comune della periferia di Mestre, in provincia di Venezia. Suo padre stava facendo dei lavori di routine nel giardino di casa quando all’improvviso si è consumata la tragedia.

I piedini del bambino sono finiti sotto le lame dello strumento che si usa in giardino per tenere l’erba tagliata. Stava giocando vicino al suo papà e per sbaglio è caduto, proprio davanti al tagliaerba alimentato a benzina. Tutto si è svolto in pochissimi istanti e il genitore non ha potuto far niente per evitare l’incidente.

L’uomo forse era assorto in quello che stava facendo e non si è accorto subito, non riuscendo a fermare in tempo il tosaerba che stava passando sopra il piede destro del bambino. Purtroppo quattro dita del piede sono state tranciate di netto.

Il papà del bambino ha subito chiamato i soccorsi: erano circa le 17.15 di domenica 23 maggio. L’ambulanza del Suem di Mirano e un’auto medica con a bordo i dottori hanno subito raggiunto il luogo dell’incidente, per prestare al bambino le prime cure.

Fonte Pixabay

Bimbo ferito dal tagliaerba: come sta adesso?

Il bambino non ha mai perso conoscenza ed è sempre stato vigile e lucido. I medici hanno però chiamato l’elisoccorso che è atterrato nel piazzale del Campo Sportivo per caricare il piccolo e trasportarlo d’urgenza nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova.

Fonte Pixabay

I medici sperano di poter riattaccare le dita tranciate di netto dal tagliaerba. Le sue condizioni di salute non destano comunque preoccupazione.