Un anno e mezzo fa è finita in cella per l'omicidio dell'ex fidanzato

Le compagne di penitenziario raccontano una giovane ragazza innamorata e felice. Non è più triste e sconsolata, come quando è entrata un anno e mezzo fa in cella dopo la condanna per la scomparsa di Marco Vannini, il suo ex fidanzato per cui tutta la famiglia della giovane è stata giudicata colpevole. La vita di Martina Ciontoli, con il nuovo fidanzato, sempre essere ripresa come prima, nonostante la condanna.

Fanno tenerezza, si vogliono bene.

Con queste parole, le compagne di cella di Rebibbia raccontano della nuova vita di Martina Ciontoli. La ragazza di 27 anni di Ladispoli un anno e mezzo fa era entrata nella struttura penitenziaria disperata e fortemente dimagrita.

Martina Ciontoli, insieme al resto della sua famiglia, era stata condannata per la scomparsa di Marco Vannini, all’epoca suo fidanzato, deceduto nella città laziale il 17 maggio del 2015.

Oggi la ragazza di 27 anni, che è stata condannata in via definitiva per il decesso di Marco Vannini e che da quasi due anni vive in una cella di Rebibbia, ha iniziato una nuova vita. Nella struttura penitenziaria studia, lavora. E, soprattutto, può incontrare spesso, nei colloqui concessi ai detenuti, il giovane di Ladispoli con cui ha iniziato una relazione dopo la scomparsa di Marco Vannini.

Per l’ex infermiera, nata il 29 luglio del 1995, una nuova vita del tutto. La giovane torna a sorridere con il suo fidanzato dopo l’accusa di aver tolto la vita, insieme al padre Antonio Ciontoli, al fratello e alla madre Maria al compagno della giovane. Un’accusa davvero pesante.

Martina Ciontoli, il nuovo fidanzato la andrebbe a trovare spesso nel penitenziario romano di Rebibbia

La ragazza di 27 anni può continuare gli studi e lavorare, nonostante la condanna pesante che i giudici le hanno inflitto. Vivrebbe in una cella con il balcone. Le sue compagne parlano di una ragazza serena, che sta scontando la sua pena potendo sempre contare sul nuovo fidanzato.

Il nuovo fidanzato di Martina Ciontoli ha iniziato con lei una relazione da tempo, da quando, praticamente, Marco Vannini, suo ex, è deceduto. Perché, dopo un colpo partito forse per sbaglio, la famiglia Ciontoli non ha chiamato subito i soccorsi. Forse i sanitari avrebbero potuto salvare la vita a Marco Vannini.