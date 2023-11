Quando aveva solo due anni, Martina Fornari, una ragazza di Bologna che oggi ha 19 anni, ha vissuto un dramma devastante. Sua madre si gettò dal nono piano di un palazzo con lei in braccio. La donna morì, lei invece sopravvisse miracolosamente, anche se riportò un gravissimo infortunio ad una gamba. Oggi, per stare meglio, ha chiesto l’aiuto di tutti. La sua commovente storia, raccontata a Il Corriere della Sera.

Il nome di Martina Fornari a molti non dirà nulla ma la sua storia, che si sta divulgando sui social in questi giorni, ha davvero commosso tutti.

Una vita iniziata in salita la sua, che quando aveva solo 2 anni, troppo pochi anche solo per rendersi conto di cosa stesse succedendo, ha perso sua mamma e, solo per miracolo, è riuscita a sopravvivere lei.

La madre soffriva di una grave depressione post parto e al culmine dell’ennesima crisi, scelse di farla finita gettandosi dal nono piano di un palazzo, con la sua bimba tra le braccia.

La donna perse la vita, la piccola Martina, invece, riuscì miracolosamente a sopravvivere, anche se riportò un grave e invalidante infortunio ad una gamba.

L’appello di Martina Fornari

Crescere con quel problema non è stato facile per la ragazza, presa sempre di mira dalle prese in giro a scuola.

Nel 2021 una nuova batosta, con un infezione nata nella gamba lesionata. Una ferita provocata da uno dei tutori che utilizzava le ha provocato un’osteomielite e appunto la conseguente infezione.

Terapie invasive e cure antibiotiche non sono servite purtroppo ad evitare il peggio, ossia l’amputazione della gamba, avvenuta nel febbraio di quest’anno.

Ora, per poter tornare ad una vita più normale possibile, la ragazza avrebbe bisogno di una protesi, praticamente un ginocchio elettronico, che però lei non può permettersi e che l’Ausl non le fornisce.

Per vincere questa ennesima sfida, Martina ha aperto una raccolta fondi su Gofundme. L’obiettivo è quello di raggiungere i 65mila euro necessari per acquistare la protesi e per i dovuti interventi.

Faccio con umiltà e coraggio questa richiesta perché l’utilizzo di una protesi con un ginocchio elettronico (che l’Ausl non potrà mai fornirmi ed io non riesco ad acquistare), mi concederebbe maggiori possibilità per una vita quanto più possibile “normale”, per fare le cose di una qualunque ragazza della mia età. Chiedo dunque un sostegno economico per l’acquisto di questo strumento ortopedico.

Tanto il sostegno che la giovane sta ricevendo, anche da parte di personalità importanti dello sport. Come ad esempio la Fortitudo Bologna, squadra di basket del cuore della 19enne.