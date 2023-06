L’addio a Martina Ventura, nei funerali che si terranno giovedì per salutare per sempre la giovane di 26 anni deceduta mentre era in auto con il suo fidanzato. Avevano appena partecipato al concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma, quando la loro macchina è stata coinvolta in un sinistro che non le ha dato scampo. In gravi condizioni in ospedale il compagno.

Martina Ventura, nella notte tra sabato 25 e domenica 25 giugno 2023, stava rientrando a casa a Rieti insieme al fidanzato. Avevano assistito al concerto di Tiziano Ferro a Roma, allo Stadio Olimpico. Erano circa le 6.30 del mattino.

All’improvviso la Renault Clio sulla quale stavano viaggiando è finita contro un muro, lungo via della Pisana. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro. Secondo i primi rilievi, la causa potrebbe essere un colpo di sonno del fidanzato che era alla guida del mezzo.

I due fidanzati a bordo della Clio avevano la cintura di sicurezza. Nessun’altra auto stava passando in strada in quel momento. L’autopsia sul corpo della giovane non ha rivelato tracce di alcolici o droghe.

L’ipotesi più accreditata è quella di un malore o un colpo di sonno da parte del fidanzato di Martina, che si trovava alla guida del mezzo. Purtroppo lo schianto contro il muro è stato fatale per la 26enne. Mentre il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I.

Martina Ventura, i funerali si svolgeranno giovedì, ma ancora non si sa in quale chiesa

Giovedì 29 giugno 2023 famigliari e amici daranno l’ultimo addio a Martina Ventura. Non si sa se le esequie si svolgeranno a Rieti o a Marcetelli, dove la giovane viveva con la madre e la sorella dopo il decesso del padre.

Entrambe le comunità si stringono alla famiglia di Martina. E tutti sperano anche anche Tiziano Ferro, il cantante che erano andati a vedere prima del sinistro, possa avere parole di cordoglio per Martina.