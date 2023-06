Incidente stradale in via della Pisana, Martina Ventura è morta a 26 anni, mentre tornata dal concerto di Tiziano Ferro con il fidanzato

Non ce l’ha fatta Martina Ventura, aveva 26 anni e purtroppo ha perso la vita a causa di un grave sinistro, mentre rientrava a casa con il suo fidanzato. Quest’ultimo ora si trova ricoverato in ospedale ed i medici oltre alle cure, lo hanno sottoposto agli esami del caso.

In queste ore sono davvero tante le persone che sui social la stanno ricordando, anche perché in tanti ne sono sconvolti per questa scomparsa così improvvisa e prematura.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 6.30 del mattino di domenica 25 giugno. Precisamente in via della Pisana, che si trova nella città di Rieti, in provincia di Roma.

Martina era in macchina con il suo fidanzato di 28 anni. Erano stati al concerto di Tiziano Ferro e probabilmente alla fine della festa, hanno ripreso l’auto e stavano tornando a casa.

Erano a bordo della loro Renault Clio. Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il 28enne alla guida ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo.

Dopo esser usciti fuori strada, si sono scontrati contro un muretto che costeggia la carreggiata. Di conseguenza l’auto è diventata un cumulo di lamiere. I passanti si sono presto resi conto della gravità di questo sinistro.

Il decesso di Martina Ventura dopo il sinistro

I medici sono presto intervenuti sul posto. Pre liberare i due fidanzati è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno dovuto usare cesoie ed altri attrezzi per riuscire a liberarli.

Tuttavia, per la 26enne non hanno potuto fare nulla. A causa del grave sinistro, Martina ha perso la vita praticamente sul colpo.

Il fidanzato ora si trova ricoverato all’ospedale San Camillo e le sue condizioni risultano essere molto gravi. I dottori lo hanno sottoposto agli esami di routine e dalle prime informazioni risulta essere negativo ad alcol e sostanze stupefacenti. Il corpo della ragazza ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, probabilmente in attesa dell’autopsia.