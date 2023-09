Dramma a Martinengo, bambina di 2 anni trovata morta nel suo letto: l'ipotesi è che è deceduta per cause naturali

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella mattina del 4 settembre. Purtroppo una bambina di 2 anni è stata trovata senza vita nel suo letto da sua madre. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita, ma hanno potuto solo constatare il decesso.

La dinamica di questa grave vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli inquirenti potrebbero anche disporre l’autopsia sul corpo della piccola.

Stando alle informazioni che ha reso note il quotidiano locale, L’Eco di Bergamo, i fatti sono avvenuti nella mattina di lunedì 4 settembre. Precisamente nel comune di Martinengo, che si trova nella provincia di Bergamo.

La famiglia con due bambini, era in casa. Il padre era appena uscito per andare a lavoro e la mamma era nella sua abitazione con i due figli. La bimba era la più grande e poi ne hanno uno più piccolo.

Quando però la donna è entrata nella stanza intorno alle 8 per svegliarli, si è resa conto che la figlia non respirava più. Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari ed anche al marito, che si stava recando a lavoro in un’azienda a Romano Lombardia.

I medici sono presto intervenuti nella casa della famiglia, ma si sono presto resi conto che la situazione era davvero disperata. Sul posto oltre l’automedica, è arrivato anche un elisoccorso.

Il decesso della bambina di 2 anni

Hanno cercato di rianimarla per diversi minuti, ma alla fine davanti agli occhi strazianti dei suoi genitori, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità e la famiglia.

Per i genitori, i parenti e tutti gli amici questi sono giorni di grande strazio e tristezza. Nessuno di loro si aspettava di vivere una perdita del genere.

I sanitari hanno ora deciso di trasferire il corpo nell’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli inquirenti potrebbero anche disporre l’autopsia, ma per il momento l’ipotesi più plausibile è quella di un decesso per cause naturali.