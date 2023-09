Ingegnere, 67 anni, con una vita apparentemente tranquilla. Questo è quanto si è scoperto di Martino Benzi, l’uomo che questa mattina ad Alessandria, per motivi ancora da chiarire, ha ucciso il figlio, la moglie, la suocera e in fine si è tolto la vita. Dalla malattia della moglie al blog, in cui raccontava di quanto la nascita di un figlio lo abbia tenuto giovane.

Una tragedia devastante si è verificata nella mattinata di oggi, mercoledì 27 settembre, ad Alessandria, in Piemonte.

Un uomo di 67 anni, Martino Benzi, ha prima ucciso in casa la moglie Monica Berto di 55 anni e il figlio Matteo di 17, per poi dirigersi nella casa di riposo Michel, dove era ricoverata sua suocera, Carla Schiffi di 78 anni, e lì ha ucciso prima l’anziana e poi si è tolto la vita.

La dinamica dei fatti

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che l’uomo abbia utilizzato un coltello. Per primi, probabilmente nella notte e nel sonno, ha ucciso la moglie e il figlio.

Successivamente, verso le 11:00 di questa mattina, ha raggiunto la casa di riposo Michel in piazza della Divina Provvidenza.

Lì, probabilmente con la stessa arma da taglio utilizzata nei due delitti compiuti poco prima in casa sua, ha prima accoltellato diverse volte sua suocera, paziente della struttura, per poi tagliarsi la gola e togliersi la vita a sua volta.

Chi era Martino Benzi

Non si hanno ancora molte notizie sull’autore della terribile strage di questa mattina. Laureato al Politecnico di Torino nel 1982, gestiva uno studio di consulenza informatica e di progettazione e realizzazione di siti web.

Sua moglie, la signora Monica Berta di 55 anni, lavorava invece a Valenza Po. Risulta che in passato abbia sofferto di leucemia e che sia stata a lungo ricoverata, ma che grazie ad un trapianto fosse guarita.

Matteo, il figlio della coppia, aveva 17 anni ed era uno studente dell’Itis di Alessandria.

Martino Benzi, che gestiva la sua pagina Facebook e aveva un blog, qualche tempo fa, a riguardo proprio del figlio, scriveva:

Ah, dimenticavo, a maggio 2006 mi è nato un bel bambino, all’età in cui qualche mio compagno di scuola diventava nonno (50 anni ndr). Non credo di aver bisogno di dirti che una cosa del genere contribuisce — mi costringe — a mantenermi giovane e al passo coi tempi.

Le autorità stanno indagando per capire cosa abbia spinto Benzi a compiere un gesto così estremo.