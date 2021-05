Quando potremo finalmente smettere di indossare le mascherine all’aperto? Grazie alla campagna vaccinale e al numero di italiani vaccinati che, per fortuna, cresce giorno dopo giorno, presto potremo dimenticarci di questo dispositivo di protezione personale almeno quando non siamo negli spazi al chiuso. Speriamo arrivi presto quel giorno.

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, cerca di rispondere alla domanda di molti italiani, che soprattutto all’aria aperta vorrebbero dire addio ai disposizioni di protezione personale. Il loro abbandono in questi casi potrebbe non avvenire presto.

Quando saranno raggiunti i 30 milioni di persone con almeno una dose di vaccino e saranno trascorse tre settimane per avere una buona protezione, la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca.