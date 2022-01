Genitori ingannati dai negozi: le mascherine FFP2 da bambino certificate non esistono. Quelle in commercio non sono sicure

Mascherine FFP2 da bambino, è giusto comprarle oppure no? Da quando è scattato l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 nei luoghi più frequentati, molti genitori hanno iniziato a cercare quelle pediatriche. E ad acquistarle nei vari negozi che hanno approfittato del “momento”.

Non esistono le mascherine FFP2 da bambino, quelle in commercio non sono certificate.

Ci ha pensato Striscia La Notizia a riaccendere i riflettori sull’argomento. Durante una delle ultime puntate, l’inviato della trasmissione televisiva Moreno Morello ha parlato dell’argomento.

Negli ultimi mesi le forze dell’ordine hanno sequestrato numerosi carichi di mascherine senza certificazione, spacciate per dispositivi per bambini.

Le scritte “Kids”, “Pediatrica”, “Per bambini”, confondono il genitore che compra la mascherina FFP2 credendo di proteggere al meglio il proprio figlio a scuola. Ma non è affatto così.

Non esistono mascherine FFP2 certificate semplicemente perché in origine sono state prodotte per adulti che svolgono determinati lavori, rispettando la norma a EN 149:2001 + A:2009. Quindi non sono adatte al viso di un bambino.

Mascherine FFP2 per bambini: le parole di Ruggero Lensi

In Europa non esistono dispositivi pediatrici di questo genere sicuri per i piccini. Anche il direttore dell’Ente Italiano di Normazione, l’UNI, ha voluto spiegare al meglio l’argomento ai microfoni di Striscia La Notizia. Di seguito, le parole di Ruggero Lensi:

Le mascherine filtranti FFP2 sono state immesse nel mercato dell’Unione Europea come dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori. Quindi non esistono FFP2 certificate per bambini. I minori non sono stati considerati nella norma perché non sono lavoratori e alcuni parametri sono adatti solo agli adulti. Esistono FFP2 di taglia piccola, ma non possono essere considerate valide per i bambini.

In molti hanno provato a raggirare la cosa, applicando la dicitura SMALL sulle confezioni. Ovvero mascherine per adulti di taglia small, ma che comunque non sono adatte ai bambini.

Non solo, i dispositivi FPP2 non certificati per i figli che si trovano nei negozi, hanno costi molto più elevati rispetto a quelle per gli adulti, che ormai hanno un prezzo di 0,75 centesimi.