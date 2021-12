A Striscia La Notizia sta per avvenire un nuovo cambio di conduzione. Infatti nel celebre tg satirico di a cura di Antonio Ricci, torneranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a far compagnia a tutti i telespettatori. Secondo alcune indiscrezioni, i due conduttori dovrebbero tornare sugli schermi Mediaset a partire dal 13 dicembre 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A seguito della conduzione di Sergio Friscia e Roberto Lipari, al timone del programma satirico in onda su Canale 5 tornano Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Tuttavia, tratta del secondo cambio di conduzione in pochi mesi in quanto all’inizio di stagione il format era stato condotto da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

In prossimità della fine del 2021, a Striscia La Notizia c’è stato un secondo cambio di conduzione. All’inizio della stagione al timone del programma di Antonio Ricci c’erano Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. A questi ultimi due sono seguiti Sergio Friscia e Roberti Lipari.

Tuttavia sembra che i dati di Auditel non siano stati così soddisfacienti. Probabilmente è proprio per questo motivo che la conduzione di Striscia La Notizia sta seguendo un secondo cambio. Tra qualche settimana il tg satirico sarà affidato di nuovo a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. I conduttori insieme rappresentano la coppia storica che ha guidato il formato per più di 27 anni

Per quando riguarda la data in cui avverrà il cambio di conduzione, tutti i telespettatori italiani potranno vedere Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sullo schermo molto presto. In particolare a partire da lunedì 13 dicembre.

ENZO IACCHETTI EZIO GREGGIO DA 27 ANNI A STRISCIA LA NOTIZIA

Senza alcuna ombra di dubbio, Enzo Iacchetti e Ezio Greggio sono una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. I due hanno condotto per ben 2530 puntate e quella di quest’anno è la loro 28esima edizione. Enzo Iacchetti ha avuto l’occasione di condurre il format anche con altri volti noti come per esempio Gerry Scotti, Michelle Hunziker ed Emilio Fede.