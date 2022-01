Harriet Robson, ex fidanzata di Mason Greenwood, lo ha denunciato per violenza: la Polizia di Manchester ha arrestato il giovane atleta

Una nuvola molto nera pare che si sia abbattuta nelle ultime ore sul mondo del calcio. In particolare in tutto l’ambiente del Manchester United e sul giovane calciatore Mason Greenwood. A seguito di scioccanti video postati dalla sua ex ragazza, il ventenne è stato arrestato con l’accusa di violenze fisiche.

Non è la prima volta che episodi di violenze e di abusi macchiano il mondo del calcio. Sono diverse le denunce che, nel corso degli anni, diversi calciatori hanno ricevuto da parte delle loro ex fidanzate.

Ma questa volta, rispetto alle altre, pare che le sole supposizioni siano accertate da prove inconfutabili degli accaduti.

Tutto è iniziato quando Harriet Robson, ventenne inglese famosa per essere stata per diverso tempo fidanzata con la giovane promessa del calcio inglese Mason Greenwood, ha postato sui suoi social un video scioccante.

La clip, che la ritraeva fortemente provata e con il volto sanguinante, ha catturato l’attenzione non solo dei media, ma anche delle forze dell’ordine.

Il video conteneva anche la denuncia stessa. La giovane infatti pronunciava le parole:

A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood, eccolo qui…

L’arresto di Mason Greenwood e la decisione del suo club

Davvero gravissime le accuse per il giovane calciatore. La vicenda ha inevitabilmente messo anche il suo club, il Manchester United, davanti alla decisione più scontata: quella di sospenderlo dalle attività fino a nuove disposizioni.

La Polizia di Manchester, sebbene non abbia diffuso le generalità dell’aggressore e arrestato, ha pubblicato questa nota che lascia ben pochi spazi ai dubbi:

La polizia della Greater Manchester è stata informata oggi, domenica 30 gennaio, di immagini e video online sui social media pubblicati da una donna che denunciava episodi di violenza fisica.

È stata avviata un’indagine e, a seguito di indagini, possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia per l’interrogatorio. Le indagini sono in corso.

Se tutto questo dovesse essere confermato, il giovane calciatore verrà arrestato e, verosimilmente, dovrà dire addio per sempre alla sua carriera da professionista che era appena cominciata. Seguiranno aggiornamenti su questa scabrosa vicenda.