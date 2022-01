L'ex terzino inglese Jamie Vincent, che ha militato per diversi club britannici, è morto improvvisamente a soli 46 anni

Il mondo del calcio inglese ed europeo piangono per la morte, improvvisa e scioccante, di Jamie Vincent. Una lunga carriera la sua, che da terzino sinistro ha vestito le maglie di diversi club britannici, raccogliendo anche tante soddisfazioni e vittorie. A stroncare la sua vita è stato un infarto, che lo ha portato via a soli 46 anni. Decine e decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore.

Nato nel 1975 a Wimbledon, tempio del tennis mondiale, lui si è però subito appassionato ad una palla più grande, quella da calcio. Proprio a Wimbledon ha esordito con le giovanili, prima di trasferirsi ed esordire tra i professionisti con il mitico club del Crystal Palace.

Con il Crystal Palace segnò anche il suo primo gol da professionista, in una partita di Coppa di Lega contro il Southend United, nell’ottobre 1995. Dopo un periodo di prestito di successo all’AFC Bournemouth, firmò e fece oltre 100 presenze in campionato con quest’ultimi.

Successivamente si è trasferito a all’Huddersfield Town, prima di essere venduto ancora al Portsmouth. Dopo altre due esperienze, con Derby County e Yeovil Town, nell’estate del 2006, ha firmato per lo Swindon Town, dove ha anche ricoperto il ruolo di vice-capitano.

Il calciatore è morto lo scorso 18 gennaio, colto da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Cordoglio per la morte di Jamie Vincent

In tantissimi hanno accolto la notizia della morte di Jamie Vincent con profondo dolore. Dolore che hanno riversato sui social, pubblicando dei messaggi di addio molto commoventi.

Come l’ex calciatore della nazionale del Galles Ady Williams, che ha giocato con Vincent a Swindon, che su Twitter ha scritto:

Piacere di leggere così tanti tributi per il mio amico Jamie Vincent. Era un mio grande amico e sono davvero rattristato di sapere della sua scomparsa. I miei pensieri sono con la sua famiglia e con i suoi cari. Non si può morire in questo modo a quest’età.

A salutare per sempre l’ex calciatore ci hanno pensato anche molti club per cui ha giocato. Come il Bournemouth e il Portsmouth, che ha scritto: