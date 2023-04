Un periodo tutt’altro che felice e sereno quello che sta vivendo Massimo Ambrosini. L’ex calciatore del Milan, oggi commentatore sportivo per Dazn, ha infatti perso sua mamma proprio in questi giorni. Un dolore che arriva a poche settimane da un altra brutta notizia che ha sconvolto la sua famiglia, quella del diabete di tipo 1 diagnosticato ad Alessandro, il figlioletto più piccolo dell’ex campione.

Ambrosini è una vera leggenda del calcio italiano e in particolare del Milan. Con i rossoneri ha giocato praticamente per tutta la sua carriera, vincendo 4 campionati di serie A, una Coppa Italia, due Supercoppe nazionali, due Champions League, due Supercoppe Uefa e un mondiale per Club.

Da quando ha smesso non ha comunque lasciato il mondo del calcio ed oggi ricompre con grande professionalità il ruolo di inviato e commentatore tecnico per l’emittente sportiva Dazn.

Recentemente, pochi giorni prima di Pasqua, la sua famiglia è stata sconvolta dalla notizia della scomparsa di Paola Valentini, mamma dell’ex campione, a cui lo stesso era legatissimo.

I funerali si sono tenuti questa mattina nella chiesa del Cristo Re di Pesaro, parrocchia che ha visto crescere Massimo e in cui ha iniziato a tirare i primi calci al pallone.

Il calciatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione, né pubblicato alcun post che riguarda la sua mamma scomparsa.

L’altro dramma di Massimo Ambrosini

Il lutto per la perdita della amata mamma, non è l’unico dramma che sta vivendo Massimo Ambrosini.

Circa 6 mesi fa, infatti, l’ex campione del Milan e sua moglie hanno scoperto che Alessandro, il loro figlio più piccolo, soffre di Diabete di Tipo 1. Una patologia che se non curata a dovere o sottovalutata, potrebbe anche rivelarsi fatale. E per la stessa, oltretutto, al momento non c’è alcuna cura.

Per questo motivo, in un appello diramato alcune settimane fa, Massimo ha esortato tutti a supportare la ricerca per la cura di questa malattia. La ricerca, ha spiegato, è l’unico modo per sconfiggere questo male e continuare ad avere una speranza.

Insieme al figlio maggiore Federico e ad alcuni suoi ex compagni di squadra, Ambrosini ha corso recentemente la staffetta per la Milano Marathon, organizzata a favore della Fondazione Italiana Diabete.