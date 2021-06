Si ritorna a parlare della vicenda Yara Gambirasio dopo l’ok della Corte di Cassazione a una completa ricognizione e analisi dei reperti rimasti. Una notizia che ridà speranza ai legali di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo ma proclamatosi sempre innocente. I difensori chiederanno la revisione del processo.

Fonte: Google

“Sono teso ma fiducioso che possano essere ammesse nuove analisi sui reperti di dna rimasti” – queste le parole di Massimo Bossetti dette al suo avvocato Claudio Salvagni, e rese note in un’intervista a Cusato Italia Tv.

“Ho trovato un Bossetti molto in tensione per questi ultimi sviluppi. Ma anche fiducioso, spera che questo esame del DNA ossa essere effettuato” – ha detto.

Fonte: Google

“Abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che quel Dna lì era sbagliato, che il Dna di ‘Ignoto 1′ non è riferibile a Massimo Giuseppe Bossetti. L’unico modo per dimostrarlo, era effettuare quella perizia sempre chiesta e sempre negata. Dopo oltre 10 anni la tecnologia per le analisi del Dna è decisamente migliorata, quindi pensiamo sia giusto poter fare nuovi esami. Adesso comunque dobbiamo solo attendere e capire quando e dove verranno fatti nuovi esami sui reperti rimasti” – ha detto l’avvocato.

Intanto la sorella di Massimo Bossetti, Laura Letizia ha ammesso di aver cambiato cognome dopo la vicenda che vede protagonista suo fratello.

“L’ho fatto solo per me stessa, per avere più tranquillità. Lo sapete voi che significa mandare una domanda di lavoro col cognome Bossetti?” – ha dichiarato Laura Letizia in un’intervista concessa a Telelombardia.

Una decisione drastica che a quanto pare il fratello Massimo non ha preso per niente bene tanto da chiudere i rapporti con la sorella:

Fonte: Google

“Ho fatto tanti passi verso Massimo. Ho teso una mano, ho chiesto scusa più volte, ma lui continua a non volermi incontrare. Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che papà e mamma sono morti di dispiacere per il gran dolore, ma è la verità. Il dispiacere di avere un figlio in galera li ha straziati” – ha rivelato Laura Letizia.