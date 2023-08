La triste vicenda è accaduta sulla statale 45bis, all’altezza di Rezzato, in provincia di Brescia. Massimo Sattin ha perso la vita soli 39 anni, mentre era a bordo della sua moto. Si è scontrato contro un furgone.

Massimo Sattin era originario di Ponte San Pietro. La scorsa domenica, 13 agosto, si è spento per sempre dopo un drammatico sinistro stradale. Mentre era a bordo della sua moto, si è scontrato frontalmente contro un furgone che veniva dal senso opposto. Il suo corpo è stato sbalzato in una scarpata e nessuno ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di capire come tutto sia accaduto. La prima ipotesi è che all’altezza di una curva verso destra, Massimo abbia invaso la corsia opposta, proprio nel momento in cui stava arrivando il furgone.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma questi non hanno potuto fare nulla per aiutarlo. Per Massimo Sattin è ormai troppo tardi.

Il conducente del furgone, un uomo di 54 anni, invece, non ha riportato gravi conseguenze, è stato trasportato in codice verde in ospedale, per tutti i controlli necessari.

Massimo era tornato in Italia insieme alla moglie e ai figli lo scorso marzo del 2021. Un marito e un padre che amava viaggiare e che si spostava per seguire i lavori dei cantieri.

I messaggi di addio per Massimo Sattin

Sono numerosi messaggi pubblicati sui social da coloro che hanno voluto salutare il 39enne per l’ultima volta. Una perdita inaspettata, due bambini che non potranno mai più abbracciare il loro papà.

Ciao Massimo Sattin sono incredula 😭❤️Mai avrei voluto leggere ciò 🖤Rimarrai nei più bei ricordi di scuola insieme ❤️