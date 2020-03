Matera, scomparso bimbo di 3 anni Allarme a Matera, scomparso bimbo di 3 anni..

Una vicenda davvero terribile è accaduta nella mattinata di oggi, venerdì ventisette marzo, intorno alle undici, a Marinella di Metaponto, presso il fiume Bradano, in provincia di Matera. Un bimbo di soli tre è anni è scomparso ed ora le forze dell’ordine, con l’aiuto dei vigili del fuoco, stanno facendo il possibile per ritrovarlo.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la sua famiglia, che non si aspettava di dover vivere un dramma simile.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, il piccolo sta mattina era in casa, ma all’improvviso è accaduto l’impensabile per i suoi genitori, che si sono subito allarmati.

La madre ed il padre, due imprenditori agricoli, originari di Napoli, ad un certo punto, hanno scoperto che il loro bimbo non era più nell’abitazione e si sono subito spaventati, hanno chiamato subito i poliziotti.

Secondo le prime indagini delle forze dell’ordine, è venuto fuori che il piccolo è uscito da solo, in un momento in cui i suoi genitori si sono distratti.

Gli agenti di polizia si sono messi subito a lavoro ed hanno avviato subito le ricerche, con l’ausilio dell’elisoccorso, dei vigili del fuoco, carabinieri, insieme anche ai sommozzatori ed alla protezione civile. Tutti stanno facendo il possibile per cercare di ritrovarlo.

Un evento drammatico, che ha sconvolto la famiglia, ma anche tutta la comunità, che non riesce proprio a capire come sia potuto accadere.

Le forze dell’ordine, ora stanno lavorando e soprattutto stanno cercando di fare il possibile per trovarlo. E’ stato chiesto anche l’ausilio dei droni, degli operatori fluviali ed il nucleo cinofili dei vigili del fuoco.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e su come seguiranno le ricerche del bimbo.

