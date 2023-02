Davvero commovente quello che è avvenuto in una clinica di Montepulciano, in provincia di Siena, dove una figlia ha deciso di rendere partecipe sua mamma nel giorno più importante della sua vita, quello del matrimonio, nonostante le circostanze non fossero quelle più congeniali ad una festa. La ragazza si è infatti sposata nella cappella dell’ospedale in cui l’anziana è ricoverata.

Il legame che c’è tra una mamma e sua figlia è fortissimo, in ogni caso. Lo è ancor di più quando la vita e gli ostacoli che essa a volte presenta appaiono insormontabili o quasi.

Nonostante tutto, in occasioni come quelle, esce fuori l’amore che lega una donna alla creatura che ha dato alla vita e viceversa.

E l’amore e l’umanità che sprigionano storie come questa non possono far altro che scaldare il cuore di chiunque ne venga a conoscenza.

L’episodio in questione è avvenuto circa una settimana fa a Montepulciano, località in provincia di Siena, nota soprattutto per il pregiato vino.

A Montepulciano è presente anche una clinica di hospice, in cui da qualche tempo è ricoverata un’anziana donna alle prese con i suoi gravi problemi di salute.

La figlia di questa signora, la sua unica figlia, recentemente ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno. E non voleva che nel giorno più importante della sua vita, quello del matrimonio, fosse assente colei che la vita gliel’ha data, sua madre.

Per questo motivo, organizzando tutto molto velocemente, ha scelto di celebrare la cerimonia nella cappella della struttura ospedaliera.

L’organizzazione del matrimonio

La cerimonia è stata molto semplice, ristretta, intima. Tra i presenti, ovviamente l’anziana mamma della sposa, che ha sorriso e si è commossa vedendo la sua bambina andare all’altare.

Concetta Liberatore, direttrice dell’UOC Cure Palliative dell’Asl Toscana sud est, ha commentato così l’evento:

Quando la vita corre più veloce del tempo ritrovare la dimensione umana è fondamentale per garantire alle persone fragili qualità e appropriatezza nei percorsi di cura e assistenza attraverso una visione globale, fisica, emotiva e spirituale, nel rispetto della dignità e umanità di chi soffre.

La signora ha potuto immortalare uno dei ricordi più belli della sua vita, restando al sicuro e affaticandosi il meno possibile. Un gesto umano e bellissimo da parte di sua figlia.