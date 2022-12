Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella giornata di martedì 29 novembre, nella provincia di Siena. Una giovane mamma di 39 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto della casa e vicino a lei, c’era anche la sua bimba di 8 mesi. Per fortuna è in buone condizioni di salute.

Gli inquirenti al momento stanno procedendo con tutte le indagini del caso. Tuttavia, l’ipotesi che sembra essere più plausibile, è che la donna abbia avuto un malore che non le ha lasciato scampo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 29 novembre. Precisamente in un’abitazione che si trova nel piccolo comune di Montepulciano, in provincia di Siena.

La donna, da ciò che è emerso, si era trasferita in questo posto nuovo da pochi mesi, probabilmente per lavoro. In realtà lei veniva dalla parte Sud dell’Italia.

I suoi familiari non riuscendo a mettersi in contatto con lei per diverse ore. Hanno deciso di allertare alcuni loro cari, che abitano proprio vicino alla ragazza e sono entrati per controllare che fosse tutto normale.

Tuttavia, è solo dopo esser entrati nella casa, che è emersa la triste realtà. La donna era ormai senza vita nel suo letto e la figlioletta di soli 8 mesi, era vicino a lei.

Le indagini per la vicenda della mamma di 39 anni trovata senza vita

Sul posto oltre ai sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti ora stanno indagando sulla straziante vicenda.

Da ciò che è emerso, sul corpo della giovane madre non risultano esserci segni di violenza. Infatti, per gli agenti l’ipotesi più plausibile è che la donna abbia avuto un malore improvviso. Non risultano nemmeno esserci segni di infrazione da parte di terze persone.

Il personale sanitario ha sottoposto la bimba a tutti i controlli di routine e per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. Infatti per ora è potuta tornare a casa con i suoi familiari. Saranno solo i risultati dell’autopsia, che saranno riconsegnati tra circa 60 giorni, a dare risposte su questo decesso così improvviso.