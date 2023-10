La procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di Matteo Battaglia, il 22enne di Comiso precipitato nella voragine che si è aperta in un soppalco della casa che voleva comprare e che era andato a visionare con la ragazza. La famiglia, intanto, ha acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi del giovane.

Un dramma devastante ha sconvolto nei giorni scorsi la comunità di Comiso, comune siciliano della provincia di Ragusa.

Matteo, un giovane di soli 22 anni di buone speranze, con la passione dei motori e del calcio e che sognava un futuro felice insieme alla sua fidanzata, si è spento a seguito di un drammatico incidente.

Tifosissimo del Milan, lavorava in un negozio di motociclette e sognava di aprirne uno tutto suo.

Aveva individuato un immobile che sembrava ideale per realizzare il suo sogno, così domenica pomeriggio, insieme alla sua fidanzatina e ad alcuni agenti immobiliari è andato a visionare un appartamento in via Generale Amato.

Durante la visita è successo purtroppo l’imprevedibile e irreparabile.

Un soppalco ha ceduto e nella voragine che si è aperta ci è precipitato proprio il povero Matteo.

I soccorritori sono arrivati subito sul posto, hanno estratto il 22enne dall’immobile e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato il possibile per salvarlo. Dopo due giorni di agonia, però, il ragazzo si è spento per sempre.

Aperta un’inchiesta sulla morte di Matteo Battaglia

Sul drammatico evento indaga la procura di Ragusa, che ha aperto un’inchiesta e iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, il proprietario dell’immobile in cui è avvenuto l’incidente.

Lo stesso stabile è stato posto sotto sequestro, per permettere agli inquirenti di effettuare tutti i rilievi del caso in sicurezza.

Enorme il dolore a Comiso per la scomparsa di Matteo Battaglia.

Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso, ha affidato ai social un toccante messaggio di cordoglio per la famiglia. Nel comunicato, la prima cittadina ha fatto menzione del bel gesto della famiglia di Matteo, che ha deciso di acconsentire all’espianto e alla donazione degli organi.

Inoltre, ha annunciato che per il giorno del funerale verrà proclamato il lutto cittadino.