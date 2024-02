Sono tutti a lutto per le scomparse strazianti di Matteo Buccoliero e Matilde Chionna, i due giovani fidanzati che purtroppo hanno perso la vita nella serata di domenica 25 febbraio. All’arrivo dei sanitari per entrambi non c’era ormai più nulla da fare.

Gli agenti intervenuti al momento stanno lavorando per capire l’esatta dinamica del sinistro, che ha portato alla perdita di due giovani vite, davvero troppo presto. L’altro automobilista un 32enne del posto, si trova ora ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi.

Matteo Buccoliero aveva solamente 20 anni ed era di Sava, comune che si trova nella provincia di Taranto. Il padre Mariano Buccoliero è uno dei Pm della Procura locale. Infatti è stato proprio lui il Pubblico Ministero del delitto di Sarah Scazzi ed è stato anche parte del pool dell’inchiesta chiamata Ambiente svenduto sull’ex Ilva.

Matilde Chionna invece, era una studentessa del liceo Ettore Palumbo, di Brindisi. Aveva 17 anni e con la sua famiglia viveva nel comune di Latiano, che si trova sempre nella provincia di Brindisi. Era una promessa della pallavolo ed infatti con il fidanzato, stava rientrando a casa dopo una partita per il campionato regionale di Serie D, nel comune di Oria. I suoi compagni di classe, ora in lutto per questa perdita, questa mattina hanno posto un mazzo di fiori sul suo banco di scuola.

Matteo Buccoliero e Matilde Chionna deceduti: come è avvenuto il sinistro

CREDIT: VIDEO AND MORE SALENTO

Il dramma di questi due fidanzatini è avvenuto nella serata di sabato 25 febbraio. Stavano rientrando nelle abitazioni ed erano a bordo della loro Fiat Grande Punto. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

L’auto con a bordo i due ragazzi si è scontrata frontalmente contro una BMW, guidata da un 32enne. Nell’impatto la piccola utilitaria è finita all’interno di un uliveto che costeggia la carreggiata. Praticamente è diventata un cumulo di lamiere.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per liberarli, ma quando li hanno affidati alle cure dei sanitari, per loro non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi. L’altro automobilista un 32enne, si trova ora ricoverato in condizioni. Nel frattempo gli agenti stanno lavorando per capire la dinamica dell’accaduto ed hanno anche posto sotto sequestro i due veicoli.