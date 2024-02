Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella serata di ieri, domenica 25 febbraio nella provincia di Brindisi. Purtroppo due giovani fidanzati chiamati Matteo Buccoliero e Matilde Chionna, di 20 e 17 anni, sono deceduti praticamente sul colpo. Grave una terza persona.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, anche per capire cosa è successo e soprattutto le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti. Inoltre, la scomparsa di questi due ragazzi ha gettato grande dolore e sconforto nella comunità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella serata di domenica 25 febbraio. Precisamente lungo la strada provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna, che si trova nella provincia di Brindisi. I due ragazzi lui della provincia di Taranto, mentre lei di quella di Brindisi, erano appena andati a giocare una partita di pallavolo e stavano rientrando alle loro abitazioni.

Matteo e Matilde erano a bordo della Fiat Grande Punto ed alla guida c’era il 20enne. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati frontalmente con una BMW, guidata da un altro ragazzo di 32 anni. La Punto dopo lo scontro si è accartocciata ed è finita in un uliveto che costeggia la carreggiata.

I decessi strazianti di Matteo Buccolieri e Matilde Chioma dopo lo scontro

I passanti si sono presto resi conto che la situazione era davvero disperata. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento sia dei sanitari, che delle forze dell’ordine. Tutti sono arrivati sul posto in pochi minuti. Gli agenti hanno anche chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco, per liberare i feriti dalle lamiere.

Tuttavia, quando hanno affidato Matteo e Matilde ai medici, per loro non c’era ormai più nulla da fare. I due ragazzi purtroppo sono deceduti sul colpo e per loro non hanno potuto far altro che constatare i loro strazianti decessi.

Il 32enne che invece era alla guida dell’altra macchina, è apparso anche lui in gravi condizioni. Per questo lo hanno ricoverato tempestivamente al nosocomio locale, per sottoporlo a tutte le cure del caso. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, hanno dovuto anche chiudere il tratto stradale al traffico per diverse ore. Al momento inoltre, non sono ancora state rese note le cause che hanno portato allo scontro, si sa solo che si sarebbe trattato di un frontale. Il 20enne era il figlio del pm del delitto di Sarah Scazzi.