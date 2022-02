Era un ragazzo come tanti Matteo Cairo, anzi probabilmente migliore di tanti. Serio, umile e amante della chimica, materia che studiava molto diligentemente presso l’Università del Piemonte Orientale e nella quale si stava per laureare, prima che una bruttissima malattia lo portasse via a soli 21 anni. Oggi, per onorare la sua memoria, gli amici e compagni di studi hanno lanciato una petizione online per fargli prendere la laurea ad honorem.

Il destino e la vita a volte sanno esse davvero beffardi e infami. Come nel caso di Matteo, studente di chimica al terzo anno presso l’Università del Piemonte Orientale di Torino.

Matteo era partito dalla provincia, precisamente da Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria, per raggiungere il suo sogno ed obbiettivo: laurearsi nella facoltà di chimica.

Un obbiettivo che, però, lui non ha mai potuto raggiungere. Già. Perché una malattia terribile, con la quale ha lottato con tutte le sue forze per un lungo periodo, alla fine lo ha portato via.

Il ragazzo soffriva di ipertensione polmonare arteriosa, una malattia respiratoria rara che finisce per scompensare il cuore fino alla morte. Pensare che in Italia appena duemila persone ne sono affette.

Lui non si è mai lasciato abbattere. Ha continuato a studiare e dare esami fino a quando ha avuto forze in corpo, prima di arrendersi al terribile andare avanti della malattia.

La petizione degli amici di Matteo Cairo

Inutile sottolineare quanto dolore la morte di Matteo Cairo abbia causato alla famiglia ed agli amici. Gli stessi amici e compagni di università che adesso cogliono fare qualcosa di speciale per onorare la sua memoria.

Hanno contattato il rettore dell’Università chiedendo di assegnare a Matteo una laurea ad honorem. Per arrivare all’obiettivo, i ragazzi hanno anche lanciato una petizione online. Nella stessa petizione, si legge:

Siamo un gruppo di amici di Matteo, uno studente dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), iscritto alla facoltà di Chimica, al terzo anno. Purtroppo, Matteo non c’è più, e non è riuscito a completare gli studi a causa di una malattia rara, che lo ha portato ad avere gravi complicazioni.

Il suo obiettivo era quello di riuscire a completare il suo percorso di studi insieme a noi, ma purtroppo la vita ha voluto diversamente. Matteo amava davvero tanto questo corso di studi, perciò è così importante raggiungere l’obiettivo.

Per questo motivo chiediamo ascolto al Rettore dell’università del Piemonte Orientale, affinché dia la possibilità alla famiglia di Matteo di realizzare il suo sogno, ed ottenere la laurea ad honorem in suo ricordo. Abbiamo bisogno di raggiungere il maggior numero di firme per realizzare questo obiettivo, e per questo ci serve il vostro aiuto!

La petizione ha già raggiunto oltre 3mila firme e tutti si augurano che presto questa straordinaria idea, possa tramutarsi in realtà.