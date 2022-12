Lo scooter su cui viaggiava Matteo Guastella si è scontrato contro una Citroen, spezzandosi a metà: per il 14enne non c'è stato nulla da fare

Un evento drammatico si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:00, a Pozzallo, in provincia di Ragusa, Sicilia. Matteo Guastella, un ragazzino di soli 14 anni, ha perso la vita a seguito di un tremendo scontro tra il suo scooter 50 e una Citroen. Sul posto i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Un altro incidente stradale avvenuto in Italia è costato la vita ad un ragazzino di soli 14 anni. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:00, a Pozzallo, piccolo comune in provincia di Ragusa, in Sicilia.

Il giovanissimo stava viaggiando sul suo scooter 50, quando arrivato nei pressi degli uffici della Protezione Civile di Via Australia, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro una vettura di marchio Citroen.

I presenti, scioccanti per aver assistito al terribile impatto, hanno subito effettuato le chiamate di emergenza ai sanitari del 118. Quando questi ultimi sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Modica, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Saranno ora le indagini a fare chiarezza sulla dinamica del sinistro.

La procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta.

La famiglia di Matteo Guastella devastata

Sul posto sono arrivati anche i familiari di Matteo Guastella. I genitori e il fratello del giovane hanno accusato un malore al momento della scoperta di quanto era successo.

Sconvolti anche a Pozzallo, dove la famiglia di Matteo è molto conosciuta, essendo proprietaria di una nota pescheria.

Il primo cittadino Roberto Ammatuna, a nome suo, dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza, ha espresso il cordoglio alla famiglia per la grave perdita. Sulla pagina Facebook del comune, si legge: