Lorenza Alagna è la figlia naturale del boss Matteo Messina Denaro. Dopo le prime notizie emerse, ha deciso di rompere il silenzio attraverso il suo legale.

Le testate giornalistiche avevano riportato la notizia che la donna aveva rivelato di non voler avere nulla a che fare con il padre. Ma dopo le dichiarazioni dell’avvocato, è stato smentito.

Questo il messaggio diffuso a mezzo stampa:

‘Non ho mai rinnegato mio padre e non ho mai detto che non andrò a trovarlo in carcere’. A seguito dell’arresto di Messina Denaro Matteo, il bailamme massmediatico innescatosi non ha risparmiato la figlia, Lorenza Alagna. Sono state diffuse attraverso i mezzi di informazione a tiratura nazionale e di divulgazione online, sin dai giorni immediatamente successivi all’arresto e con ritmo sempre più incessante ed insistente, notizie destituite di ogni fondamento. Riguardanti una presunta manifestazione di volontà da parte di Lorenza Alagna, atta a rinnegare ogni contatto con il padre.