Sui tabloid americani è apparsa una foto che ritrae Matthew Perry a pranzo con una giovane donna, 24 ore prima che l’attore morisse. La giovane in questione si è rivelata essere Athenna Crosby, modella 25enne e amica di Perry. In delle storie su Instagram, l’influencer ha voluto chiarire quanto accaduto venerdì scorso e raccontare di come gli era apparso lui.

Credit: TMZ

Sabato scorso il mondo intero ha appreso con enorme tristezza la notizia della morte di Matthew Perry.

L’attore, noto principalmente per il suo ruolo di Chandler Bing in Friends, è stato trovato privo di vita immerso nella piscina della sua villa di Los Angeles. Aveva solo 54 anni.

I primi esami e test svolti sul cadavere hanno escluso che si sia trattato di un’overdose di Fentanyl o metanfetamine. Successivamente ne sono stati effettuati altri, per i cui risultati si dovrà attendere dai 4 ai 6 mesi.

Nel frattempo si sta indagando per chiarire i movimenti dell’attore nelle ore e nei giorni precedenti al decesso.

I paparazzi di TMZ, lo stesso sito che ha divulgato la notizia della morte, circa 24 ore prima della morte, avevano immortalato Matthew Perry a pranzo in un locale di Los Angeles, mentre era in compagnia di una giovane donna.

Quella foto, a posteriori, ha ovviamente fatto parlare di sé e sollevato la domanda su chi fosse quella bellissima ragazza.

Chi era la donna a pranzo con Matthew Perry

Quella persona è stata identificata e nelle scorse giornate si è esposta in prima persona per chiarire tutto. Si tratta di Athenna Crosby, una modella e influencer di 25 anni, che aveva un rapporto di amicizia con Perry.

Nella sezione storie del suo profilo Instagram, la modella ha pubblicato la suddetta foto e raccontato di come è andato quell’incontro. Soprattutto di come gli era sembrato Matt.

Non avevo intenzione di dire nulla, ma dal momento che sono stato identificata, sì, questa sono io con lui venerdì scorso. (…) Matthew era di ottimo umore. Mi ha parlato con entusiasmo dei progetti futuri, era felice e vivace. (…) Sappiate che era in fase di guarigione, meritava più tempo su questa terra. Abbiamo perso una leggenda.

La ragazza ha ricevuto anche delle critiche, da parte di coloro che l’accusavano di voler speculare sulla morte del suo amico.