Nella tarda serata di ieri, sabato 28 ottobre, si è diffusa dagli Stati Uniti una notizia drammatica che ha sconvolto gli amanti del cinema e delle serie tv di tutto il mondo. Matthew Perry, il Chandler di Friends, è stato rinvenuto privo di vita nella vasca da bagno della sua casa di Los Angeles. Aveva solo 54 anni. Uno shock per i milioni di fan del famoso show degli anni novanta.

Un risveglio traumatico per i tanti milioni di fan che negli anni novanta hanno seguito con passione e divertimento uno degli show televisivi più apprezzati della storia, Friends.

Matthew Perry, l’attore che ha interpretato nel suddetto show il ruolo di Chandler Bing, è morto all’età di soli 54 anni.

A trovarlo, quando era ormai già troppo tardi, sarebbe stato il suo assistente.

Perry era immerso nella Jacuzzi della sua villa di Los Angeles. Le autorità cercheranno di capire ora quali siano state le cause della sua morte.

La vita tormentata di Matthew Perry

Se da una parte Matthew Perry ha vissuto una vita piena di successo, denaro, fama, dall’altro ha senza dubbio dovuto affrontare diversi ‘mostri’.

A raccontare i momenti più tormentati della sua esistenza, era stato lo stesso attore, che quasi un anno fa, l’8 novembre del 2022, aveva pubblicato un libro dal titolo “Friends, Lovers e the Big Terrible Thing” (Amici, amanti e la grande terribile cosa).

Sia nelle pagine del libro, sia nelle interviste precedenti alla data di pubblicazione, Matthew aveva avuto modo di aprirsi e raccontare la sua lotta contro le dipendenze da alcool e droghe.

In particolare, quella da oppiacei e antidolorifici, come il Vicodin, del quale ne divenne dipendente in seguito ad un incidente stradale e alla prescrizione dei medici per combattere il dolore.

Aveva deciso di raccontarlo perché finalmente, dopo tanta fatica, tanto dolore, e dopo aver rischiato la vita in diverse occasioni, si sentiva finalmente fuori dal buio e libero da quelle catene.

Un episodio in particolare aveva colpito. Quella volta in cui ingerì 55 pillole di Vicodin insieme ad una bottiglia di vodka, e si ritrovo in ospedale con il colon perforato. Per riprendersi, rimase ricoverato in ospedale per oltre un anno.