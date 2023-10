Da Cameron Diaz a Julia Roberts, passando per le nozze sfiorate con la produttrice letteraria Molly Hurwitz. Sono tantissime alcune delle quali molto note, le donne con cui ha avuto delle relazioni il compianto Matthew Perry. In alcuni casi a lasciarle è stato proprio lui, per motivi che a risentirli oggi, sottolineano la fragilità che caratterizzava l’attore.

Nel tardo pomeriggio di sabato 28 ottobre, il mondo intero dello spettacolo, del cinema e della televisione, è stato travolto dalla notizia della morte di Matthew Perry.

Il 54enne è stato trovato dal suo assistente, privo di vita e immerso nella Jacuzzi della sua villa di Los Angeles.

Si indaga ora per chiarire le cause che hanno portato al decesso di uno degli attori più amati degli ultimi decenni, che ha dovuto il suo successo soprattutto al ruolo di Chandler Bing, interpretato nella sitcom Friends.

Tanta fama ma anche tanta fragilità e debolezze hanno accompagnato Perry nel corso della sua vita.

Circa un anno fa, infatti, lo stesso attore aveva raccontato tutto nel libro intitolato “Friends, Lovers anche the big Terrible Thing“. La dipendenza da farmaci, droghe e alcool, ma anche la sua difficoltà di intrattenere relazioni durature con le donne.

Le compagne celebri di Matthew Perry

Sono diverse e alcune delle quali molto note, le donne con cui Perry ha avuto delle relazioni.

L’ultima è stata la produttrice letteraria Molly Hurwitz, di 30 anni più giovane di lui, con la quale è arrivato ad un passo dalle nozze. Prima, dal 2006 al 2012, è stato invece legato all’attrice Lizzy Caplan.

Ma le relazioni che hanno catturato maggiormente l’attenzione di fan e riviste di gossip sono senza dubbio state quelle che Matthew ha avuto con Cameron Diaz e Julia Roberts.

Con la Diaz ha avuto una breve storia, con Julia Roberts, invece, Perry ha raccontato che si poteva trattare di qualcosa di più serio.

I due si conobbero proprio sul set di Friends, dove la star di Hollywood apparve per una puntata. La relazione tra i due, però, durò solo pochi mesi. Nel libro, l’attore ha raccontato che a lasciarla fu lui e per motivi definiti da lui stesso ‘stupidi’:

Frequentare Julia Roberts era troppo per me. Ero convinto che mi avrebbe scaricato lei da un momento all’altro. Quindi, avrei fatto meglio a scaricarla prima io. Tutto questo era basato sulla paura e probabilmente stupido. Ma è quello che ho fatto.

La paura di non essere abbastanza, di essere lasciato per primo, è una costante che ha accompagnato Perry sempre nella sua vita. In passato, dichiarò: