Si chiamava Mattia Simonetti il ragazzo di soli 17 anni che nel pomeriggio di ieri, nelle campagne della provincia di Pisa, ha perso tragicamente la vita. Era con dei suoi amici e tutti si trovavano in un casolare abbandonato a Fornacette. Improvvisamente il ridere è crollato e per il giovanissimo non c’è stato scampo, è rimasto travolto dalle macerie.

Un dramma assoluto è quello avvenuto nella giornata di ieri nelle campagne di Fornacette, frazione di Calcinaia, piccolo comune della provincia di Pisa, in Toscana.

Un gruppo di amici, circa 6 o 7 persone, tutti molto giovani, per trascorrere qualche ora all’aria aperta si è diretto in quel casolare abbandonato di via delle Case Bianche dove a quanto pare la comitiva era solita andare.

Intorno alle 17:00 è successo l’impensabile. Una parete dello stabile ha ceduto ed è crollata proprio addosso a Mattia, che non ha potuto far nulla per evitare di restare schiacciato.

Gli stessi amici che erano con lui hanno iniziato a scavare con le loro mani per estrarlo, mentre attendevano l’arrivo dei soccorritori sul posto.

In poco tempo sono arrivati l’automedica di Pontedera, la Misericordia di Pontedera e l’elisoccorso Pegaso 3, oltre ai Vigili del Fuoco e gli agenti delle forze dell’ordine.

Purtroppo per il 17enne non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nel crollo, che molto probabilmente ne hanno decretato decesso istantaneo.

Mattia Simonetti stava girando dei video

I Carabinieri che conducono le indagini stanno ascoltando i testimoni per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Come riporta Pisa Today, pare che i ragazzi, goliardicamente, stessero colpendo quel casolare con un attrezzo mentre si riprendevano in un video. Una bravata che, se fosse accertata, è costata il prezzo più caro di tutti.

Stando a quanto emerso, sul posto era presente anche il fratello di Mattia Simonetti, sconvolto più di tutti da quello a cui ha assistito.

