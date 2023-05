Gli inquirenti hanno rinvenuto un biglietto nell’armadio di Maurizio Beghè, che l’uomo aveva scritto alle sue figlie prima di mettere a punto il piano che aveva studiato. “Mamma e papà da lassù vi proteggeranno. Il vostro papà vi vuole bene“. A testimonianza del fatto che l’intenzione del 61enne era quella di togliere la vita anche alla sua ex.

Una vicenda che ha scosso l’Italia intera e sulla quale in questi giorni stanno emergendo diversi retroscena e dettagli drammatici.

Come ormai noto, il dramma si è consumato lo scorso 5 maggio a Cremnago di Inverigo, piccolo comune della provincia di Como.

Maurizio Beghè, 61 anni, ha teso un agguato alla sua ex moglie, ha puntato una pistola contro di lei, ha premuto il grilletto e fortunatamente l’ha beccata solo di striscio.

La donna è riuscita a mettersi in fuga, ma non è riuscita a prendere le due bimbe che erano con lei, che sono rimaste così con il papà. L’uomo a quel punto si è barricato in casa e si è tolto la vita.

Successivamente è emerso che proprio quel giorno, Beghè doveva essere arrestato a seguito di ripetute condotte violente nei confronti della sua ex moglie. Colpevole secondo lui di avergli portato via le figlie.

Il biglietto lasciato da Maurizio Beghè

Sui social, poco prima di compiere in tremendo atto, Maurizio Beghè aveva fatto intendere di essere in procinto di farla finita.

Addio amici e non, conoscenti e non, nn mi vedrete più ne su facebook ne da altre parti spero che alcuni ogni tanto mi ricorderanno vi voglio bene.

Questo il post pubblicato dall’uomo, sotto al quale alcuni conoscenti hanno aggiunto commenti per cercare di farlo desistere.

Tentativi vani, però. Visto che qualche ora dopo Beghè avrebbe fatto ciò che tutti sanno.

Nelle indagini successive, fatte anche di perquisizioni, è stato rinvenuto anche un biglietto scritto dall’uomo e lasciato all’interno di un armadio.

Poche parole quelle scritte dal 61enne, indirizzate alle due figlie di 6 e 8 anni, che secondo lui dovevano essere le uniche a sopravvivere a questo evento drammatico.

“Mamma e papà da lassù vi proteggeranno. Il vostro papà vi vuole bene“: con queste poche parole Beghè fa intuire che la sua intenzione era quella di togliere la vita anche alla sua ex moglie.