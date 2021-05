Mauro Romano e lo sceicco, il caso continua. Dopo la decisione del magnate arabo di non procedere con il test del Dna, richiesto della famiglia convinta che si tratti del bambino scomparso nel 1977 dal Salento, ecco la svolta tanto attesa. Secondo quanto riportato dal legale dei genitori del piccolo, lo sceicco ha deciso di incontrarli.

La mamma di Mauro Romano e lo sceicco Mohammed Habtoor potranno incontrarsi di persona, come confermato dall’avvocato della famiglia del bambino, Antono Maria La Scala. Dopo il rifiuto del Dna, si sperava almeno in questo.

Queste le parole dell’avvocato della famiglia, che spiega che Bianca Colaianni, mamma di Mauro Romano, e lo sceicco che vive a Dubai, potranno incontrarsi, magari non fisicamente. Infatti non c’è ancora data e luogo dell’incontro.

Si sta lavorando tramite intermediari per renderlo possibile, anche senza di me. Occorre tranquillizzare gli animi visto il clamore mediatico, non voluto da noi, che ultimamente ha arroventato il clima.

Precisa l’avvocato della famiglia di Mauro Romano.

Dal 2006 la mamma del bambino scomparso da Racale all’età di 6 anni vede in quello sceicco somiglianze con il figlio sparito nel nulla. E di recente ha ribadito le sue convinzioni.

Il legale poi aggiunge:

L’imprenditore avrebbe voluto un po’ più silenzio e ha perfettamente ragione ma c’è una madre che ha visto dei segni di riconoscimento e che legittimamente avrebbe voluto sapere se era lui o meno. Sappiamo bene che hanno sempre detto, sia lo sceicco che suo padre, che non è lui ma almeno l’incontro, magari una video call in maniera riservata, chiesto dalla madre, confusa e smarrita, che peraltro in alcune foto nota delle forti somiglianze e in altre no, si può fare.