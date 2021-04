Mauro Romano, lo sceicco Al Habtoor non farà il test del Dna

Svolta nelle indagini per la scomparsa di Mauro Romano, il bambino sparito nel nulla nel Salento nel 1977 e del quale si sono perse completamente le tracce. La mamma è convinta che suo figlio sia lo sceicco al Habtoor, ma il ricco uomo arabo si è rifiutato categoricamente di sottoporsi al test del Dna.

Mauro Romano è sparito nel nulla il 21 giugno 1977. Si trovava a Racale, comune in provincia di Lecce, in Puglia. Da allora la mamma e il papà del piccolo stanno cercando di capire dove possa essere finito il loro bambino.

Una pista seguita da tempo li ha portati a individuare nella figura dello sceicco Al Habtoor il proprio bambino. La mamma è sicura che sia lui, ma l’emiro si è rifiutato di sottoporsi a qualsiasi tipo di test. L’avvocato della famiglia chiede almeno un incontro privato.

La notizia del rifiuto da parte dello sceicco è stata anticipata da Repubblica, che sottolinea come probabilmente si potrà ottenere un incontro privato tra la famiglia del bambino scomparso a soli 6 anni e l’imprenditore arabo che secondo mamma Bianca è uguale al suo bambino.

La famiglia aveva chiesto allo sceicco di sottoporsi al test del Dna tramite il suo avvocato, che sta parlando con lo sceicco che vive a Dubai, luogo dove i genitori di Mauro Romano potranno incontrarlo. E speriamo che possa essere vero.

Il terzo filo d’indagine è stato archiviato: le indagini su Vittorio Romanelli sono terminate.

Non ci sono elementi per sostenere l’accusa in giudizio nonostante una molteplicità di contraddizioni, ricordi sfumati, reticenze e “non ricordo.