Mauro Romano è scomparso a 6 anni da Racale, nel Salento. Dal 1977 non si sa nulla di lui. A distanza di 41 anni da quello che rimane ancora un mistero, i genitori del bambino sono convinti di aver trovato loro figlio. Secondo loro uno sceicco arabo sarebbe il piccolo scomparso nel nulla, come dimostrerebbero alcuni segni particolari sul corpo.

Bianca Romano è la mamma di Mauro, il bambino di 6 anni scomparso nel nulla da Racale, comune in provincia di Lecce, in Puglia. Era il 1977, da allora la sua famiglia non ha più notizie di lui. Un mistero che l’Italia si porta dietro, come il caso di Denise Pipitone e Angela Celentano.

Oggi i genitori di Mauro tornano a parlare, perché sono convinti che il bambino non solo sia vivo, ma sia uno sceicco arabo che avrebbe la stessa cicatrice del figlio scomparso sulla mano. In 41 anni non hanno mai perso le speranze di ritrovarlo.

A breve si terrà un processo che forse potrebbe svelare cosa è successo a Mauro Romano 41 anni fa. In attesa di quella sentenza, la famiglia del bambino ha ritrovato la speranza in una fotografia scattata durante un evento mondano.

Protagonista della foto uno sceicco, da tempo seguito dalla famiglia Romano per una somiglianza con il piccolo. Lo scatto, pubblicato sul settimanale Oggi, inquadra la mano dell’uomo dove c’è una cicatrice che corrisponderebbe a quella che il bambino si era procurato poco prima della scomparsa con un ferro da stiro.

Mauro Romano scomparso a 6 anni è il potente sceicco arabo?

È lui, è Mauro. Quella cicatrice sulla mano è uguale a quella di mio figlio.

Queste le parole della donna in un’intervista al settimanale che racconta chi è Mohammed Al Habtoor, che avrebbe un’età sovrapponibile a quella di Mauro e anche una cicatrice sul sopracciglio sinistro.

In 41 anni sono state seguite molte piste: l’omicidio, la pedofilia e ultimamente anche il rapimento su commissione. Già in passato si era cercato di contattare il paese arabo per degli esami del sangue. Ma senza successo.