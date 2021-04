Caso Denise Pipitone, spunta una nuova foto sul profilo del legale di Piera Maggio. Federica Panicucci la mostra a Mattino 5

Durante l’ultima puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, è stata diffusa una nuova segnalazione riguardo Denise Pipitone. L’avvocato Giacomo Frazzitta, attraverso un tweet, ha pubblicato delle foto di diversi bambini.

Credit: Mattino 5

Nessuno sa ancora a che anno risalgano o perché siano spuntate soltanto adesso. Ma un dettaglio ha catturato l’attenzione del legale e anche di Mattino 5. Una bambina che somiglia in modo impressionante a Denise Pipitone. Ecco il post:

Qualcuno sa se precedentemente ha visto queste foto? Negli anni della scomparsa di Denise? Per capire se sono recenti o meno.#DenisePipitone pic.twitter.com/L41I103NEp — manuela🍗 (@rovnaldweasley) April 10, 2021

Lo scopo del tweet, è quello di scoprire se qualcuno abbia mai visto quelle foto in giro e soprattutto di scoprire a che anno risalgono e da chi siano state scattate.

Credit: Mattino 5

Federica Panicucci, inoltre, durante la trasmissione ha fatto notare un altro dettaglio. Uno dei bambini nella foto, sembra stringere qualcosa in mano. E subito il pensiero è tornato al racconto della guardia giurata. Felice Grieco aveva raccontato di essere intervenuto perché gli avevano chiesto di allontanare un bambino con la fisarmonica. E poi di aver visto il gruppo di rom e quella bambina che sembrava essere proprio Denise Pipitone.

#DenisePipitone, un caso irrisolto dopo 17 anni: spunta una foto misteriosa. E' Denise la bimba nella foto? Posted by Mattino 5 on Monday, April 12, 2021 Credit: Mattino 5 – Facebook

Non potendo fare nulla, la guardia giurata decise di girare il video. Lo stesso video che ormai è stato trasmesso migliaia di volte.

La mamma di Denise Pipitone

La conduttrice si è poi collegata a Mazara del Vallo, dove un’inviata ha spiegato che Piera Maggio ha già avuto modo di vedere la fotografia e che anche lei è rimasta molto colpita dalla somiglianza. Ma in questi anni, le segnalazioni sono state tante. La mamma di Denise Pipitone vuole solo ringraziare per ciò che fino ad oggi tutti stanno facendo per lei e soprattutto perché dopo tanti anni, i riflettori sulla sua bambina si sono riaccesi.

Credit: Mattino 5

Se prima sentiva di essere una madre che cercava una bimba scomparsa da 17 anni, ora sente che la sua voce è stata ascoltata. Denise Pipitone è fuori da qualche parte e deve essere trovata.