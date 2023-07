La piccola Greta salverà altre vite, la famiglia ha donato i suoi organi e sono già stati trapiantati in tre bambini che erano in lista d’attesa e che grazie al generoso gesto, potranno continuare a vivere. Il fegato, il reni e il cuore della piccola di quattro anni, riporteranno il sorriso nella vita di tre famiglie.

Quanto accaduto a Mazara del Vallo ha sconvolto tutti e portato ad un immenso dolore, che purtroppo non passerà mai. La piccola Greta è precipitata dal balcone della sua abitazione lo scorso 2 luglio. Dopo due giorni di ricovero all’interno dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, il suo cuoricino si è fermato per sempre. È morta a soli quattro anni.

Il ringraziamento ai genitori della piccola Greta

I suoi genitori, nonostante il momento che stanno vivendo, hanno dato il consenso alla donazione degli organi, salvando la vita di altri bambini. Giorgio Battaglia, coordinatore del centro regionale Trapianti Sicilia, attraverso l’Adnkronos, ha voluto ringraziarli pubblicamente:

Voglio ringraziare la sensibilità dei genitori. Nel dolore straziante hanno acceso la speranza ad altri bambini che erano in attesa di trapianto. Questo grande atto d’amore nei confronti del prossimo ha permesso di salvare tre piccole vite.

I funerali della piccola Greta verranno celebrati nella giornata di oggi. Il Sindaco ha proclamato lutto cittadino e inviato il suo profondo cordoglio, a nome dell’intera comunità, alla famiglia della bambina.

Mazara del Vallo, per l’intera Italia, è legata ad un’altra vicenda che ha segnato la cronaca, quella della piccola Denise Pipitone, rapita davanti alla sua abitazione il 1 settembre del 2004. Anche la sua mamma, Piera Maggio, ha pubblicato un triste post per salutare la piccola Greta. Lei è una di quelle persone che può comprendere il dolore dei due genitori, perdere una figlia piccola e non poterla più abbracciare.

Greta continuerà a vivere dentro tutti quei bambini che salverà, un piccolo pezzetto di lei li accompagnerà per tutta la vita.