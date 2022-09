Brutta disavventura per la nota tiktoker tsk.sha che vanta quasi un milione di followers sul social cinese. La ragazza ha raccontato di un episodio che gli è successo mentre si trovava all’interno di un supermercato.

Dopo aver fatto colazione ha raccontato di essersi avviata verso il bagno ma a quel punto una guardia addetta alla sicurezza l’ha fermata scambiandola per un uomo e invitandola a recarsi nel bagno corretto.

Fonte: social

“Sono stata cacciata dal bagno delle donne, ovvero dal mio bagno” – ha esordito così @tsk.sha visibilmente scossa e contrariata da quanto successo.

A quel punto la tiktoker ha raccontato ai suoi followers tutta la sua spiacevole disavventura.

“Sono andata al bagno dell’Esselunga e sento che la guardia urla. Vado al bagno e quando esco mi trovo la guardia che mi aspetta, indica e mi fa vedere il bagno: ‘Hai visto in che bagno stai andando?’ e io: ‘Sto andando nel mio bagno’. E lui: ‘Ah, sei una donna?’. E se ne va via” – il suo racconto.

La denuncia della tiktoker: “Nemmeno una scusa”

Ad un certo punto però un’altra guardia la rincorre chiedendo scusa per l’accaduto: “Mi rincorre l’altra guardia che era con lui e mi fa: ‘Mi scuso per il mio collega e mi scuso per la maleducazione’. Ma come ti permetti? Se fossi stato un ragazzo trans? Ma come ti permetti? Stare davanti a una porta, guardare lì a vedere che sto facendo, ma cosa starei facendo? Nemmeno una scusa, anzi mi ha guardato in modo schifato” – le parole di tsk.sha.

@tsk.sha è un punto di riferimento su tiktok per tantissime ragazze. Cerca sempre di prendere con filosofia le offese che riceve da diversi haters ed infatti sulla bio ci scherza scrivendo: “SI SONO UNA FEMMINA”.

Nei commenti al video c’è anche chi ci scherza su scrivendo: “Anche io avrei fatto molta fatica a riconoscerti”.